2020蘋果有什麼「新菜」？3C達人預測：8項新品可期待

▲3C達人Tim哥預測，今年一整年蘋果應該至少會推出8款硬體新品。（圖／記者李毓康攝）

記者邱倢芯／台北報導

Apple在2019年時股價創新高，這讓人不免好奇，在2020年時，他們會端出什麼樣的「新菜色」？3C達人Tim哥預測，今年一整年蘋果應該至少會推出8款硬體新品。

Tim哥指出，毫無疑問地，Apple一定會在九月時推出新一代的手機產品iPhone 12；至於外界現在高度討論的iPhone SE 2產品，應該也會在今年春季發表會時推出。而iPhone SE 2的外觀設計上，應會放回拔除已久的耳機孔，顏色選擇有可能會增加今年iPhone的特殊色夜幕綠，並採用全螢幕的設計方式。

除了手機產品外，Tim哥也認為，蘋果的穿戴式產品Apple Watch S6與AirPods 3也會2020年推出。且Apple Watch S6有可能會在外觀、功能上出現「大改」，不過確切會如何改變，目前還不得而知。

而藍牙耳機AirPods則是會推出AirPods 2的後繼產品，也就是AirPods 3；至於2019第四季才推出的主動式降噪耳機AirPods Pro，今年應該不會看到有新產品推出，但是蘋果的另外一款運動降噪耳機Powerbeats Pro則有可能推出後繼產品。

在平板產品方面，Tim哥認為，今年蘋果最有可能推出新一代的iPad Pro；他進一步分析，因為2019年時，官方僅有針對iPad、iPad Air、iPad mini等產品進行更新，而目前市售的iPad Pro則是在2018年10月底推出，依照時間點來推論，2020年最有可能更新的蘋果平板應該就是iPad Pro。

此外，因為2019年所推出的iPadOS讓iPad Pro可以支援滑鼠功能，因此，Tim哥也認為，今年Apple極有可能會推出iPad Pro專用滑鼠，讓裝置之間的配對可以更加暢通無阻。

另一方面，近年來Apple開始主打「服務」類產品，像是Apple Arcade、Apple TV+，以及New+等；Tim哥表示，官方應該會為了強化服務類產品，有可能會推出遊戲搖桿等配件。

至於先前討論得沸沸揚揚的藍牙追蹤器「AirTag」，Tim也認為，這項產品應該會在今年亮相。