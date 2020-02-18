傳將於3月發表！新款Apple iPad Pro機型已經投入生產

▲Apple公司於2018年發表採用全新設計的iPad Pro。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

看來今年蘋果公司的秋季發表會當中，除了iPhone 12系列，也將會推出全新的iPad Pro，因為根據最新的內幕消息，新款Apple iPad Pro已經開始投入生產。

大約在2019年中旬，市場上就有iPhone 11 Pro跟iPad Pro的傳聞，不過事實上當年發表會上公開的是配備三主鏡頭的iPhone 11 Pro，傳聞中的iPad Pro並未發表、或者上市，如今隨著新的年度來到，當各界都還在關心新型冠狀病毒是否會影響蘋果iPhone 的產能時，這蘋果的下一個iPad Pro居然在報導當中再次被提及。

消息來自DIGITIMES，報導當中提及iPad Pro（2020）已經投入生產，Apple公司計劃於今年3月推出，受到武漢新冠病毒疫情影響，預期今年4月出貨量才會達到巔峰。

報導當中提及，除了11吋，新款的iPad Pro將會推出新款12吋版本。傳聞新一代iPad Pro將配備三顆主鏡頭，分別為1200萬畫素一般鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭、跟1200萬畫素長焦鏡頭，採用全新ToF感光元件，主要用來改善iPad的AR功能。此外，最新的iPad Pro從原本的Lightning傳輸介面改為USB-C獲得各界好評，這次新款iPad Pro，可能會延續相同的設計。

不過針對「該款產品會在3月左右推出」這條訊息，記者抱持保留的態度，因為該系列產品通常伴隨著新一代OS作業系統（目前為iPad OS）與新一代處理器（應該為A14X Bionic）推出，時間點多數落在秋季發表會期間亮相。

除非，這新款的iPad Pro，只是在原本的陣容當中多了12.9吋款式，那麼在三月推出的可能性就會增加許多，以此為出發點推論，那麼這12.9吋版本搭載的處理器，就會是A13X Bionic，但嚴格來說，就不能以"iPad Pro 2020"來稱呼。

除了iPad Pro，傳聞三月底的Apple春季發表會上，蘋果公司將會推出售價399美元（64GB版本）的入門款iPhone 9。說穿了，就是iPhone SE的後續機種，預計配備4.7吋LCD面板、A13 Bionic處理器、3GB RAM。另外還可能會有的就是AirPod Pro Lite，不過記者也對此消息抱持保留態度。

受到新冠病毒的影響，Apple公司在一份聲明指出，中國大陸各地陸續恢復上班，然而要恢復到往常狀況，時間可能比預期還要更慢。而受到當地生產放緩以及需求下降，該公司預計無法實現3月份當季預期的630億美元至670億美元營收目標。即便如此，Apple公司應該會在近日內宣布春季發表會的時間跟舉辦方式，到時是否會推出iPhone 9、AirPods Pro Lite、12吋的iPad Pro來挽救第二季業績，相信很快就會有答案。