替洗腎父買酒精！見大媽狂盧「朋友沒空排」想多買　店員超霸氣...他感動炸

▲75%防疫酒精。（圖／記者唐詠絮攝）

記者張嘉晏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，台糖公司也特別產製疫情期間使用的75%消毒酒精，今（19日）起在全家便利商店開賣。一名網友今日則是到了菸酒營業所購買酒精，等待期間看到一名大媽不斷盧店員、想多買一瓶；店員雖無奈，卻還是堅守規定，霸氣舉動讓他看了超感動。

一名男網友在臉書「爆怨公社」中發文，他表示由於爸爸長期有在洗腎，考量到疫情加重，心想買瓶酒精給爸爸洗完腎後消毒使用，於是大夜班下班後就前往基隆的臺灣菸酒營業所購買。

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原PO表示，他一進門就看到前面有個大媽不停盧店員想多買酒精，店員雖然明確拒絕，但大媽卻以「沒人在排隊買」為由想再+1。店員這時仍然堅守原則，建議大媽若要多買，就自行請人來買，本人買過就是不能再加購。

不過大媽也不是省油的燈，姿態放軟拜託店家「我就是要幫我朋友買啊！他沒有空所以我幫他一下，再一瓶就好。」店員聽聞後則是霸氣表示，「那妳明天再來幫妳朋友買，今天沒辦法賣給妳，不好意思。」語畢，店員看到一旁的原PO已等候一陣子，便直接和同事說「這位先生沒來過，拿一瓶酒精賣他。」讓原PO倍感窩心。

▲防疫期間，勤於清潔雙手很重要。（圖／記者周宸亘攝）

「我沒買到的話可以明天再去買，但店員要天天這樣把關真的很辛苦。」原PO看到店家如此細心把關，不讓任何人重複購買，心中充滿感激之情。他也相信，會想要重複購買的人應該是真的有需要，不過規則已經明訂在此，希望大家不要為難店員、讓他們不好做事。

文章上線後，網友們回應「人心，比任何病毒都可怕」、「社會上總是有這些人，無解」、「我想大媽應該不只一次這樣，不然怎麼會被記住啊」、「給店員100讚」、「店員很棒，就是要阻止這種貪心的人」、「台灣亂源」。

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