檢測2次都是陰性！　她安心出院後「當晚發燒」...5天才被確診

記者蔡儀潔／綜合報導

核酸檢測「假陰性 」現象頻發，湖南常德市就有一位湯姓女患者，在出現發熱等症狀後入院治療，然而2次核酸檢測均為陰性，最終在出院5天後被確診。無獨有偶，山東臨沂市一位趙姓患者，同樣是2次檢測均為陰性，隨後出院在家隔離，長達16天後才被確診。

▲新冠肺炎疫情仍在擴散。（示意圖／路透社）

根據湖南常德市衛健委18日通報內容，湯姓女患者1月19日和家人從北京返回湖南，途中曾在武漢停留，她1月29日出現症狀，隨後於31日入院隔離治療。由於2次檢測均為陰性，湯女2月4日出院，但當晚再度出現發熱等症狀，2月6日第二度入院，9日被確診。

山東省臨沂市也出現相似案例。趙姓患者在武漢市工作，1月21日在武昌火車站乘車返家，1月28日入院隔離治療，2次核酸檢測陰性後於2月1日出院，2月2日-2月10日在家隔離。然而在2月10日的全縣武漢返鄉人員採樣送檢中，趙姓患者2月11日回饋檢測陽性，2月17日由疑似病例確診為新冠肺炎病例。

▲核酸檢測假陰性問題確實存在。（示意圖／路透）

針對核酸檢測假陰性的問題，武漢大學中南醫院影像科副主任張笑春表示，類似問題確實存在，主要是有5方面原因造成，包括核酸採樣存在局限性、產品穩定性不高、準確性與操作者個人有一定關係等。他也指出，根據最新發現，新型冠狀病毒對人體器官侵害的特異性存在差異。

大陸呼吸疾病國家重點實驗室則於14日透露，在傳染病學專家鍾南山院士的指導下，已經研發出新型冠狀病毒抗體 ─ 免疫球蛋白M（IgM）的快速檢測試劑盒，且已在實驗室和臨床完成初步測試，未來預計只要「1滴血，15分鐘」就能測得結果。