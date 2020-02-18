友揪買「神秘T字面膜」她霸氣+10！　真正功效曝光羞爆：拎祖媽不需要啦...

▲原PO意外買到私密處面膜 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

許多愛美的男男女女平時就有敷面膜保養臉部的習慣，不過這位網友一開始看到「T字形的」面膜，當下直觀地以為是要敷在額頭和鼻子組成的「T字部位」。想不到功效一曝光，除了讓不少網友驚呼長知識，原PO也害羞地表示「真的不需要啦！」

「敷這個腳要開開，會很痠餒！」一名女網友在臉書「爆怨公社」中抱怨好友，她表示朋友日前問她要不要一起買一款面膜，順便分擔運費。原PO一看面膜是「T字形狀」的，以為可以特別加強臉部T字部位的保濕，一口氣就下單10片。

請繼續往下閱讀...

「現在好啦，拎祖媽真的不需要啦！」怎料，原PO事後才知道，朋友推坑的竟是「私密處面膜」，聽說可以去除私密處的黑色素，讓她超傻眼，終於明白朋友一開始為何故作神秘。她補充，目前商品還沒到貨，所以也不知道用起來是什麼感覺，只知道敷的時候雙腳要打開，「問題是我+10耶！那我腳不就要痠10次！」

貼文曝光後，許多網友都直呼第一次看到這種東西，「長知識了」、「好酷喔！感覺很冰」、「好新奇」、「原來有這種東西」、「好奇真的有效嗎」、「現在真的是什麼都有啊」。

▲實際一搜，發現很多賣家都有在販賣。（圖／翻攝自蝦皮）

其他人則是笑說，「可能還需要加購道具，可以抬腳用的」、「沒關係...你可當臉部T字敷，反正都是保養」、「要先除草」、「坐等開箱文」。

而留言之中，也有使用過私密處面膜的網友大方分享心得，原來她本人就曾進貨來賣，沒想到2個星期賣掉30片後就退流行了，她只好把剩下的50片拿來自用，「洗完澡躺著敷腳就不會痠了，只是私密處皮膚保養而已，沒那麼誇張功效啦！」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！



►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

