櫃台放全新酒精、整盒口罩！　他一轉身見「醜惡人性爆發」...立刻調監視器

▲全新酒精被偷 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）爆發至今，酒精及口罩已成為市面上最瘋搶的商品，不過仍有許多民眾買不到。一名醫護人員日前失望發文，原來他在醫院櫃台放了一瓶全新的酒精，才轉身上個廁所，酒精和整盒口罩竟不翼而飛，事後只好立刻調監視器抓人。

「一場疫情看見人性。」一名在醫院工作的網友在臉書「爆怨公社」中發文，他表示自己日前才在櫃台放一瓶全新的酒精，要給病患進門時消毒用，沒想到轉身去上個廁所，回來卻發現酒精已經整瓶消失了，「是不知道我們院所也很難買到酒精了嗎？真的是人性啊！」

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原PO表示，如果真的需要酒精應該老實說，他們也許還能分裝一些出去，實在沒有必要全部偷走。他也補充，就連放在櫃台應急的一盒口罩，也整盒被摸走，令他的心情完全盪到谷底，「有在調閱監視器了。」

▲口罩也被整盒拿走。（示意圖／記者周宸亘攝）

貼文一出，網友們也紛紛分享起各種防疫品不見的荒謬事，「上個月底給我媽一盒口罩備用，鄰居來串個門子，半盒口罩竟然沒了，我也傻眼」、「防疫時期越來越多小偷」、「難怪我今天在住家附近的診所，是掛號小姐從櫃台裡面拿出來給病患噴的」、「覺得用分裝瓶比較好」、「公布照片吧」。

此外，也有部分網友質疑，為何原PO這麼剛好事先有拍照，但他解釋，自己平時就是有拍照留底的習慣，也可以證明自己有在做事，「所以請不要用那種心態看我，每個人上班的做事方式本來就不一樣了好嗎？」

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