沒羽球打了！陸出口佔全球9成　疫情導致工廠停工...球友搶購囤貨

▲新冠肺炎疫情影響大陸羽毛球出貨。（圖／翻攝自PIXABAY）

實習記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）自爆發以來，大陸許多產業受到影響無法開工。由於大陸的羽毛球出口佔全世界的九成，導致全球羽球大缺貨，國內的體育用品社也受到影響，許多業者紛紛在FB貼出公告，短期內羽毛球將有貨源短缺的問題。

根據《TVBS》採訪羽毛球業者李鑑珉，他表示「以往一週大概是二、三十箱啦，那這個禮拜因為大家都在搶購，大概七、八十箱有。」還有體育用品社業者表示，「上周進貨300打，現在只剩下15打。」受到疫情影響，大陸羽毛球工廠無法開工，羽球數量短缺，平均一場比賽會用掉5、6顆球，光是製造就需要花費30天，運送到台灣要10天的工作天。

請繼續往下閱讀...

體育用品業者紛紛在FB貼出公告，因羽毛球產地在大陸，導致羽毛球未來將有一段時間有缺貨的情形，希望大家可以添購2到4個月的用球量，但也不要囤貨，讓給更多需要的人。

除了羽球受到影響之外，Switch相關周邊商品也面臨零件短缺問題；而汽車業飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler Automobiles，FCA）14日也表示，「由於大陸新冠肺炎疫情影響，造成供應商相關問題，暫時關閉在塞爾維亞的組裝廠。」