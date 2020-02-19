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全校只剩229學生！百年東方工商109學年將停招　北巿3年3私校熄燈

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▲北市東方工商男學生墜樓，意識不清送醫。（圖／取自東方工商官網）

▲少子化衝擊私立高中職，北市東方工商109學年將停招。（圖／取自東方工商官網）

記者崔至雲／台北報導

少子化效應衝擊，私立高中職招生受到影響，位在台北市精華地段、近百年歷史的私立東方工商，經北市教育局證實，109學年起將正式停招，現有學生可讀到畢業，若有學生希望轉學，該校將協助處理轉學程序。

位在台北市大安區、創校已99年的東方工商，有著便利的交通環境，卻無法承受少子化的考驗，目前該校學生僅剩229人。北市教育局表示，東方工商董事會去年已決議109學年停招，董事會也在去年報給教育局，這是北市3年來第3所停招的私立高中職，先前包含中興高中、立人高中，目前都已無學生就讀。

請繼續往下閱讀...

東方工商教務主任廖雅真指出，校方已通知現有學生及家長將停招的消息，學生可在原校讀到畢業，校方會確保師生權益，若有學生希望轉學，校方也將協助處理；至於未來是否轉型，目前董事會仍在討論。

對此，私校工會理事長尤榮輝指出，對政府來說，私校就像免洗筷，是一種「補充性學校」，當國家能力不足辦學時就以私校來壂充，少子化後，公校足以滿足教育市場時，私校就要被丟棄了。

尤榮輝說，公校就像國營事業，有效能低落的問題，政府放任市場消滅私校也正是在消滅台灣出現一流學校的可能性。不過，不少私校董事會只想賺錢，把學校當提款機，辦學相當惡劣，連當免洗筷都不夠格，還是趁著少子化浪潮趕快清洗掉比較好，只是被當成肉票的教職員若不趕快起身救學校也會同遭滅頂。

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關鍵字：

學生東方工商停招私校少子化

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