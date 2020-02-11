延後開學廁所沒人掃…私校要老師返校掃校園　教團批：以「愛校」情緒勒索

▲私校工會揭露，有私校要求教職員負責全校清潔工。（圖／pixabay）

記者崔至雲／台北報導

因武漢肺炎影響，各校都延後開學。全國私校工會理事長尤榮輝今（11日）指出，有私校因開學前暫停所有學生返校打掃，因此校園清潔工作由全校教職員來負責，工作內容包括清廁所、草花圃等。他認為，打掃校園和廁所非學生及教師，須經同意才可行，不是用命令方式來達到目的。

尤榮輝指出，南部有所私立專科，該校在開學前發出一封「上班前通知」，要求教職員開學前須進行校園清潔工作，校方衛保組更已事先規劃打掃區域，工作內容包括，清掃男女廁所、馬桶、校園花圃、校園走廊、走道等。

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▲因武漢肺炎影響，各校都延後開學。尤榮輝指出，有私校因開學前暫停所有學生返校打掃，因此校園清潔工作由全校教職員來負責。（圖／尤榮輝提供）

尤榮輝批該行為是把老師當員工或奴工，不依法行政，恣意妄為。他認為，掃校園和廁所非教師義務，須經老師同意才可行，不是用命令方式來達到目的，許多私校以「愛校」名義情緒勒索老師，將不配合者貼上「不愛校」標籤，是不當的作法。

私校工會認為，學生也沒有打掃校園的義務，未經學生同意而學校校規或以「學習」名義強迫學生打掃校園是一種壓榨勞力、也是反教育的行為，校園清潔工作應交給校內編制內清潔人員或外包給校外專業公司，該校未依規章或聘約就直接下令要求教師打掃校園和厠所是不依法行政，也是不尊重老師的作法，希望學校收回成命。

