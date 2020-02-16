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「罩」顧健康動手做　志工進行布口罩DIY教學

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▲▼慈濟志工在二月初進行自製布口罩，透過網路宣導獲得各界響應報名，因為受到防疫而延後開學的影響，2月15日在雙和靜思堂吸引不少學生主動報名參加（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

新型冠狀病毒疫情險峻，戴口罩儼然成為全民最基本的防疫共識，其實透過自製「布口罩」，不但可重複使用，更能將醫療級口罩留給第一線防疫、醫護人員。

慈濟基金會為讓醫療級口罩留給需要的人，讓非醫療及非防疫第一線人員有充足的防疫口罩可使用，特透過全臺各地巧藝志工進行「布口罩製作教學」，2月15日在慈濟雙和靜思堂，更有一群來自各界的年輕人加入慈濟志工的行列，青銀共製布口罩，傳達「罩」顧健康自己就可以動手做。

中央流行疫情指揮中心曾多次呼籲，並透過影音宣導健康民眾不用戴口罩，而目前研究指出，「2019新型冠狀病毒」主要是透過飛沫感染。因此，民眾若是擔心健康又沒有充足的醫療口罩，其實選用布質口罩，並保持替換洗滌的習慣，也可以阻絕一定比例的飛沫。

▼2月15日在慈濟雙和靜思堂，更有一群來自各界的年輕人加入慈濟志工的行列，青銀共製布口罩，傳達「罩」顧健康自己就可以動手做。

▲▼慈濟志工在二月初進行自製布口罩，透過網路宣導獲得各界響應報名，因為受到防疫而延後開學的影響，2月15日在雙和靜思堂吸引不少學生主動報名參加（圖／慈濟基金會提供）

慈濟志工在二月初，即著手規劃進行自製布口罩，也透過網路宣導獲得各界響應報名，因為受到防疫而延後開學的影響，在雙和靜思堂吸引不少學生主動報名參加，布口罩製作以分工、分組的方式，依照流程SOP進行區分為「描圖區」、「燙摺區」、「車縫區」、「翻面修剪區」、「熨燙裝箱區」及「輸送區」。

家住彰化、目前就讀虎尾科技大學二年級的廖浚頡，帶著兩個弟弟廖淂程及廖昞享，三兄弟一早自行坐火車北上響應慈濟活動，從沒有碰過裁縫的廖浚頡，主動承擔「車縫區」，就讀理工相關科系的他，首度嘗試踩著裁縫車，仔細對著縫線，覺得過程很新鮮，但是專注的神情一點也不馬虎，因為知道這些布口罩，將提供給例如在醫療院所上班的行政同仁，或慈濟環保志工、訪視志工等慈濟的第二線人員，所以非常認真學習。

▼家住彰化的廖浚頡從沒有碰過裁縫，主動承擔「車縫區」。

▲▼慈濟志工在二月初進行自製布口罩，透過網路宣導獲得各界響應報名，因為受到防疫而延後開學的影響，2月15日在雙和靜思堂吸引不少學生主動報名參加（圖／慈濟基金會提供）

最小的弟弟廖昞享則在「熨燙裝箱區」，從未拿過熨斗，今天是他首次提起，動作一開始有些生澀，慈濟志工在旁細細指導，因為是左撇子，廖昞享小心翼翼的使用；另外在「描圖區」，目前就讀中原大學建築系一年級的林懷謙，則是帶著就讀花蓮女中美術班的妹妹林詠丞參加，兩人因為都有繪圖、繪畫的相關背景，所以希望發揮專長，加速布口罩的製作進度。

▼廖昞享首次拿熨斗，慈濟志工在旁細細指導。

▲▼慈濟志工在二月初進行自製布口罩，透過網路宣導獲得各界響應報名，因為受到防疫而延後開學的影響，2月15日在雙和靜思堂吸引不少學生主動報名參加（圖／慈濟基金會提供）

慈濟基金會表示，民眾在缺少醫療口罩時，在一般日常生活使用布質口罩，也是一種自愛、愛人的行為。同時也請不要忘記，除了使用口罩外，世界衛生組織與衛福部更提醒，「勤洗手」跟「戴口罩」一樣重要。生活習慣做得好，全民防疫更有效。

▼透過自製「布口罩」，不但可重複使用，更能將醫療級口罩留給第一線防疫、醫護人員。

▲▼慈濟志工在二月初進行自製布口罩，透過網路宣導獲得各界響應報名，因為受到防疫而延後開學的影響，2月15日在雙和靜思堂吸引不少學生主動報名參加（圖／慈濟基金會提供）

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