開學防疫！　教育部：耳溫逾38度、額溫逾37.5度免到校不列缺席

▲教育部表示，學生上學前，家長應落實學生在家健康管理。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

面對新冠肺炎（COVID-19），全國中小學將開學日延後至25日，教育部今（19日）發函給各教育局處，學生上學前，家長應落實在家健康管理，每日上學前須量體溫，若耳溫高於38度、額溫高於37.5度者，請盡速就醫在家，學校不會列入缺席紀錄。

教育部表示，開學前各級學校、幼兒園、實驗教育機構及團體、補習班、兒童課後照顧中心及推育機構，因應新冠肺炎疫情，開學前後應做好防疫工作。

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▲教育部說明，學生上學前，家長應落實學生在家健康管理，每日上學前家長主動關心學生身體健康並量測體溫。（示意圖／記者楊舒帆攝）

教育部說明，學生上學前，家長應落實學生在家健康管理，每日上學前家長主動關心學生身體健康並量測體溫，遇有發燒（依防疫指揮中心表示，耳溫高於≧38度、額溫≧37.5度者，須以耳溫再確認）、咳嗽或非過敏性流鼻水等呼吸道症狀，主動告知學校，請盡速就醫並在家休息，學校不會列入出缺席紀錄。

另外，教育部也表示，學生入校後，學校及教師應主動關心學生健康狀況，若學生有發燒、咳嗽或非過敏性鼻水等呼吸道症狀，應立即戴上口罩，避免傳染他人，並安置於單獨空間或與他人間隔1公尺以上的地方，以及維持空間通風，並安排專人陪同直到離校。

