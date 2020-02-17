紅酒燉雞＋甜點苦笑慶祝「隔離情人節」　衛報曝鑽石公主號內部情況

▲郵輪鑽石公主號仍停靠日本橫濱港隔離。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

郵輪鑽石公主號（Diamond Princess）355人確診感染新冠病毒，目前仍停靠日本橫濱港，預計19日解除隔離觀察期。英國《衛報》報導，乘客們在房間裡上網、玩數獨打發時間，但因無聊與恐懼感到越來越難受。工作人員14日特別設計了一份菜單，端上紅酒燉雞、「邱比特酪梨鮮蝦」與驚喜甜點，讓大家暫時忘卻枯燥，在隔離期間度過情人節。

《衛報》報導，鑽石公主號工作人員14日準備一份特別晚餐，提供加州的紅酒、「邱比特酪梨鮮蝦」、紅酒燉雞與驚喜甜點，試圖讓乘客暫時忘卻乏味無聊的隔離，度過情人節。許多乘客在房門外貼上心形剪紙，寫下對於員工的感激之情，「謝謝你們的辛苦工作」、「謝謝你們照顧我們」。

鑽石公主號目前累計355人確診感染新冠病毒，隔離進入最後階段。乘客們待在房間裡，把餐點照片上傳到社群網站，玩數獨與解謎遊戲、看電影排解無聊時光，也要親手換床單、洗衣服、刷廁所，只能利用短暫且嚴格的休息時間，到甲板上玩玩「跳房子」。工作人員穿戴口罩與手套，每日敲門送上三餐，確保乘客安全，但不會進入船艙裡，將接觸機會減到最低。





▲鑽石公主號正在接受隔離，船上乘客必須與無聊和恐懼共處，成為「忍耐力考驗」。（圖／達志影像／美聯社）

一名英國乘客阿貝爾（David Abel）表示，這已經不再是假期，而是忍耐力的考驗。另一名美籍乘客弗雷歇爾（Kent Frasure）說，「最困難的是不知道會發生什麼事情，還要保持忙碌。枯燥乏味是真實存在卻又越來越難避免的。」他是船上獨自度過情人節的許多人之一，因為妻子蕾貝卡確診後已經被送醫治療。

郵輪安全官員塔卡（Sonali Thakkar）出現發燒與咳嗽症狀，目前正在接受隔離，等待篩檢結果，「我們只想要安全，並讓更多醫師上船。包括船長在內所有同事都幫了很大的忙，我們照顧並支持彼此。」她提到，雖然大家都想要保持士氣高昂，但隨著病例增加，恐懼與日俱增，「我只想撐過接下來幾天……我的家人日夜祈禱我能平安回家。」

據了解，雖然乘客被限制留在房間裡，但郵輪員工仍一起用餐、工作，共用浴室廁所，因為空間有限，兩人同住一間房間。

▲日本政府先前表示，鑽石公主號乘客預計19日解除隔離。（圖／路透）



前世界衛生組織（WHO）區域主任尾身茂（Shigeru Omi）說，「船上的感染變得非常密集，提供對於病毒傳播有利的環境，我認為該是時候讓大家離開了。」

但是，西倫敦大學流行疾病醫療學教授威爾森（Jennie Wilson）認為，船上與陸地上隔離並沒有太大差異，「移動人群（的次數）越多，他們與外部團體的人接觸機會就更多，也更有可能傳出新的接觸。」她認為，在最初10例確診、宣布隔離以前，許多人可能已接觸病毒病遭感染，「可以預期，隔離開始以後至少14天還會出現新病例。」