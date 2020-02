紅酒燉雞＋甜點苦笑慶祝「隔離情人節」　衛報曝鑽石公主號內部情況

▲郵輪鑽石公主號仍停靠日本橫濱港隔離。(圖/路透)



記者吳美依/編譯

郵輪鑽石公主號(Diamond Princess)355人確診感染新冠病毒,目前仍停靠日本橫濱港,預計19日解除隔離觀察期。英國《衛報》報導,乘客們在房間裡上網、玩數獨打發時間,但因無聊與恐懼感到越來越難受。工作人員14日特別設計了一份菜單,端上紅酒燉雞、「邱比特酪梨鮮蝦」與驚喜甜點,讓大家暫時忘卻枯燥,在隔離期間度過情人節。

Day 9: We have our Valentine’s Day Dinner plans! #quarantine #DiamondPrincess #loveboat pic.twitter.com/dMr8HVvyNm