終於下船了！鑽石公主號500名乘客陸續著陸　各國乘客須等撤離班機

▲鑽石公主號乘客將於19日開始下船。（圖／達志影像／美聯社）
記者張方瑀／綜合報導
日本鑽石公主號郵輪乘客，預計當地時間19日上午9時40分開始下船，根據NHK最新消息，船上乘客自台灣時間上午10時已動身陸續下船。首批下船的500名乘客為新冠肺炎（COVID-19）檢測結果為陰性，且無發燒等症狀；首批下船乘客多為日本籍，政府將派巴士將乘客載送到車站，轉搭大眾交通工具返家。其他國籍乘客須等各國撤離班級抵達後，才能開始下船；但台灣因仍有2位國人尚未完成篩檢，包機將延後2至3天。
【速報】新型コロナウイルスの集団感染が起きているクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」で検査で陰性が確認された症状のない乗客の下船が始まった。きょうは高齢者を中心に５００人が下船する予定。 #新型コロナウイルス #指定感染症 #厚労省 #無症状病原体保有者 pic.twitter.com/N3KV5hMKL9— TBS NEWS (@tbs_news) February 19, 2020
【速報 JUST IN 】新型ウイルス クルーズ船 乗客の下船始まる 約500人が下船へ #nhk_news https://t.co/4VqSY3qltr— NHKニュース (@nhk_news) February 19, 2020
綜合日媒報導指出，鑽石公主號上檢測結果為陰性，且健康狀況良好的乘客，會從19日上午開始下船，首批估計約有500名，而整船的下船工作約在21日結束。不過，如果住在同個艙房內的其中一人確診，艙房內的其他乘客就必須在船上多待14天，確認無感染後才能下船。根據《共同社》消息，船員將在所有乘客都下船後才離開，詳情仍需視和船公司的協調與合約決定。
▲接駁巴士已在周圍待命。（圖／達志影像／美聯社）
本次下船的大部分為日本籍乘客，政府將派巴士將乘客載送到車站，轉搭大眾交通工具返家；另外，提前下船的50名80歲以上或患有其他疾病的乘客，也可於19日從隔離地點返家。其他國家的乘客必須等到各國撤離班機抵達，且全體檢測完畢後才可下船；NHK報導，截至目前，包括南韓、香港、澳洲、加拿大、以色列、英國、菲律賓和義大利，均已經安排或有意派出專機。
不過，因船上的台灣旅客仍有2位國人還未受檢完成，原訂在明日下午飛往東京羽田機場的華航包機不得不延後2至3天。《中央社》報導，台灣預計21或22日派出包機前往日本，載回國人；另外，今日下船的首批乘客，也確定包含幾名台籍乘客。
【速報】新型コロナウイルスの集団感染が起きているクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」では検査で陰性が確認された症状のない乗客の下船がまもなく始まります。横浜港から報告です。(午前9時40分すぎ) #新型コロナウイルス #指定感染症 #感染症 #厚労省 #無症状病原体保有者 pic.twitter.com/YLCeCMHnLf— TBS NEWS (@tbs_news) February 19, 2020
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