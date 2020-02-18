女記者遭「居家隔離」！專採訪安倍晉三...共同社10人坐過確診司機車

▲被隔離的10名共同社員工中，有一名女記者平常專訪首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾羿翔／綜合報導

新冠肺炎疫情增溫，日本共同社10名被隔離的員工中，有一位女記者主跑內閣新聞，日常負責採訪首相安倍晉三，其他採訪對象還包括秘書官。據了解，目前出席記者會的工作人員都已開始戴上口罩防疫。日本19日再增3人確診，境內目前累積72例，若再加上「鑽石公主號」確診的542人，總感染數已達614人。

綜合日媒報導，確診為新冠肺炎的司機曾為共同社提供包車駕駛服務，總計在1月底到2月初4天之中，共同社有10人坐過該司機駕駛的車，目前都無發燒等症狀。對此，共同社17日緊急宣布，該10人已在即日起被要求在家隔離待命。

日本東京19日再新增3人確診新冠肺炎（COVID-19），目前境內已累積達72例，如果再加上「鑽石公主號」郵輪累積確診的542人，總感染人數已達614人。報導也提及，提供共同社包車駕駛服務的是一名60多歲計程車男司機，在16日確診感染新冠肺炎。

而在今天新增的3名確診病例，包括1名80多歲無業男、50多歲的男上班族，以及東京大田區牧田綜合醫院「蒲田分院」男醫師的兒子，前2例都屬於重症患者。