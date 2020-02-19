鑽石公主號「雙重國籍」也想回台　指揮中心：盡快與駐日處聯絡

▲鑽石公主號確診新冠肺炎人數持續飆升。（圖／達志影像／美聯社）

記者嚴云岑／台北報導

郵輪鑽石公主號至今累計542人確診新冠肺炎（COVID-19），目前22位台籍旅客中已有5人感染，台灣預計21日包機將國人接回，現傳出持有雙重國籍者也想搭包機回台。對此，中央流行疫情指揮中心表示，只要有台灣護照都歡迎，已請外館人員拜託日本政府在機上廣播，有需求者今明兩天都可跟駐日代表處聯絡。

中央流行疫情指揮中心副指揮官何啟功表示，鑽石公主號包機將於21日桃園起飛後，預計降落在羽田國際機場，目前22位台籍旅客扣除5名確診者，有17人將搭機回台。此外，2名台籍船員中，也有1人表達搭乘包機意願。

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至於船上持有雙重國籍的乘客，也有部分希望隨包機回台，何啟功表示，依照中央流行疫情指揮中心立場，「只要有台灣護照都歡迎」，但因時間緊迫，這兩天可盡快與駐日代表處聯絡，其餘外籍旅客則一律禁止入境。

由於鑽石公主號上每日都有新增個案，比起武漢包機返台台商風險更高，何啟功表示，會要求乘坐包機乘客，航程期間盡量不要移動，指揮中心除要求全程穿隔離衣、配戴外科用口罩與護目鏡外，也準備尿布以備不時之需，「但如果有人想上的話，還是會讓他們去。」