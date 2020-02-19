穿隔離衣「想上廁所包尿布」　鑽石公主號包機國人盡量少移動

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官何啟功。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

郵輪鑽石公主號至今累計542人確診新冠肺炎（COVID-19），目前22位台籍旅客中已有5人感染，台灣預計21日包機將國人接回，中央流行疫情指揮中心副指揮官何啟功表示，會要求乘坐包機乘客，航程期間盡量不要移動，指揮中心除要求全程穿隔離衣、配戴外科用口罩與護目鏡外，也準備尿布以備不時之需。不過，他也提到，「如果有人想上的話，還是會儘量讓他們去。」

何啟功表示，我國將派華航接回鑽石公主號國人，機上會有1名醫師、3位護理人員隨行，飛行期間所有人員均要穿著隔離衣，配戴外科用口罩與護目鏡，且航程期間不供餐，也不提供服務。而包機國人返台後，需要再隔離14天，初步隔離場所為醫院，入院後會再做2次篩檢，如果二採為陰性，就會送到檢疫場所。

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何啟功提到，鑽石公主號日日都有新增病例傳出，比起武漢包機返台台商風險更高，因此才會先送到醫院進行隔離，而原本預計下機後一人搭一台救護車，不過考量夫妻已同室多時，後來決定由讓夫妻坐同一台，單身者仍維持一人一台。

另外，由於搭機者需全程穿防護衣，若隨身行李太多，可能會塞不下。因此，何啟功建議搭乘包機國人，隨身行李應減量，除了藥物、護照外，其餘都置於托運行李中。指揮中心會對托運行李進行消毒，家屬代為領回後，也建議14天後再打開。