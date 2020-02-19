斜槓王是他們！生肖「鼠」、「兔」、「馬」正職副業一把抓

▲不少上班族積極發展副業，開始自己的斜槓人生。（圖／視覺中國CFP）



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多種身份的斜槓人生，不僅能兼具個人興趣，還能安全保持收入，擁有更自由的生活，科技紫微網整理出「斜槓王」TOP3生肖，快來看看自己能不能正職副業一把抓！

生肖「鼠」

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天性機靈的你，對於環境的敏感度極高，任何的細微趨勢變化都能喚醒你豐富的聯想力，讓自己的興趣愛好與趨勢相連結起來，加上你不滿足於單調乏味的工作，會多方接觸新奇而有商機的領域，一旦手上資源累積到一定程度，就會大膽嘗試、展開夢想之旅，生肖鼠只要堅持到底，逢水到渠成之時，必定讓人驚豔不已。

生肖「兔」

感性細膩的你，生活品味原本就不落入流俗，對於工作你更是從不馬虎，不但在本業上會追求精益求精，更會興起嘗試跨界增值的念頭，只有在主業、副業都壓上籌碼，你才覺得有安全感，儘管過程需要許多摸索嘗試，甚至付出不小的代價當作學費，但因為屬兔者有著超越常人的耐心，又有虛心調整的柔軟身段，所以小傷小痛和路途中的寂寞心酸並不會難倒你。

生肖「馬」

天性追求卓越的你，總想測試自己的能耐，挑戰更多的人生可能性，一旦發現有可以鑽研學習的機會，哪怕當下已經壓力不輕，還是會擠出時間充實自我。尤其越具競爭樂趣的行業，越能激起你高度的參與興趣，在身兼二職、甚至數職時，屬馬者會覺得自己深具價值，而感到驕傲，即使蠟燭兩頭燒，你也不喊累，樂在忙碌。