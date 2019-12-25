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2020轉角遇到愛！摩羯朋友變情人、射手走到哪撩到哪

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生活中心／綜合報導

好想談戀愛啊！明年不想再看別人放閃了，到底什麼時候能脫單？科技紫微網整理出「2020轉角遇到愛」TOP4星座，快來看看明年愛神邱比特的箭有沒有射到你。

▲學生,戀愛,戀人,情侶,告白,愛情,接吻。（圖／視覺中國CFP）

▲明年不想再看別人放閃了嗎，快來看看明年愛神邱比特的箭有沒有射到你。（圖／視覺中國CFP）

天秤座

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充滿氣質的天秤座，2020最有可能在「音樂餐廳」遇見愛，可能在一個週末夜晚，在LIVE空間內喝著酒、享受音樂，這時候會出現一個與你氣質相當的對象，一聊就停不下來，好像認識很久一樣，另外，跟音樂有關的唱片行、演唱會等等，都是可能愛見愛的愛情場所，當徜徉在音符的饗宴中，也許下一刻愛情就在向你招手呢！

雙魚座

天真可愛的雙魚座，2020最有可能在「夾娃娃機店舖」遇見愛，也許當你沒有零錢，看看旁邊，「有緣人」會即時對你伸出援手，讓這段意外的邂逅有了開始，除此之外，與娃娃有關的童書、寵物用品店等等，一樣會幫助你增強愛情能量，當你的童心被點亮，流露純真魅力時，或許就促成一段甜蜜的新戀情。

射手座

熱情活潑的射手座，2020一不小心就會遇到愛情，可以說是「隨時隨地」都有可能，出差搭飛機也能和隔壁的很聊得來，旅行時在小餐館遇到同鄉交換聯絡方式，甚至上網組隊打怪都能吸引其他玩家來認識的節奏，真的是走到哪撩到哪！想在2020年尋覓愛情，往人多的地方去就對了，輕輕鬆鬆點亮屬於你的燦爛情緣。

摩羯座

外冷內熱的摩羯座，2020最有可能在「在身邊」遇見愛，也許是那位好到什麼芝麻大小事都會分享的李大仁型好友，明年朋友加溫成情人的可能性很高，雖然不是走快速激情版本，但是後勁很強，能夠走得長走得遠，跟上這股好運，多約朋友出來聚聚吧，愛情正在等你抓緊它！

ET快訊
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