文青必訪！台中光復新村吸青年創業⋯做文創、賣美食「逛整天也不膩」

▲台中光復新村。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

為吸引年輕人返鄉創業，台中霧峰設立含有70戶的光復新村，只要是20歲到45歲、戶籍在台中市的青年，都可到該地租地開店。光復新村內有各式各樣的小店矗立，販售的商品包括文創小物、植物盆栽、飲料甜點、青創家展覽、DIY體驗等，非常適合年輕人、親子家庭假日整天到當地遊玩，逛一整天剛剛好。

光復新村創業青年服務中心導覽員沈蓉兒表示，光復新村目前仍有5個單位可以租借，每戶租金依坪數不同，約落在3000到1萬元，該村落僅限年紀20到45歲、戶籍在台中市的青年才可租用。她表示，有不少租戶是從外縣市來到台中，為了創業而遷戶籍，也有很多是台中青年返鄉創業。

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▲台中光復新村專門提供青年到此創業開店。（圖／記者李宜秦攝）

光復新厝昔稱「大坑口」，過去是省政府的員工眷舍，也是台灣當年第一次靠著我國專家學者，設計出來的新市鎮，也擁有完整豐富的生態植栽與921地震地景文裡，相當具有人文歷史價值。

光復新村目前進駐青年店家達60戶，走入村內可發現一間間的小店，創業內容以藝術創作、文創小物、餐飲為主要創業內容，例如插畫、攝影、植栽及盆器設計、皮革及金工藝術、咖啡茶飲、甜點麵包、麵食餐點等，另亦有青創家展覽、創業DIY體驗以及適合親子共遊的魚菜共生等。

▲台中光復新村貓叫村。（圖／記者李宜秦攝）

村內一家小店貓叫村販售許多與貓咪有關的文創小物，如貓咪杯套、貓咪帽子、貓迷縫布等，該店不時會有野貓造訪，相當可愛。叢林找插花工作室則有著一幅巨大的美麗插畫，繪有花豹、野鹿等野生動物，店內販售的商品也都與野生動物有關，如明信片、雨傘、裝飾小物等，可愛的同時也宣揚保育理念。

▲台中光復新村叢林找賣有許多與野生動物相關的設計小物。（圖／記者李宜秦攝）

逛街累了可在村內找一間餐廳休息片刻，如茶店它好好，賣有各種店家自己沖泡的冷泡茶，也有茶葉可供遊客買回沖泡，味道相當清爽，非常適合解渴。飲料店魯西歐則有各式咖啡、水果茶等飲品，柚子茶的味道十分甘甜，適合夏日炎炎時來一杯。

▲光復新村內有不少飲料店。（圖／記者李宜秦攝）

除了文創、食物等商品外，光復新村內還有多家販售多肉植物的小店，如PULP泥研植物所，所內擺設一大片的仙人掌盆栽，綠意盎然好似空氣都更清新，該店外還寫有「討厭的人，可以用水泥解決」，走進店內就可發現許多水泥飾品，相當有趣。

▲光復新村有許多小店販售多肉植物盆栽。（圖／記者李宜秦攝）

台中勞工局藉由對外招募青年進駐，賦予光復新村新的生命，讓光復新村從一個死板的歷史景點，成為文青必訪、親子必逛的旅遊景點，不只提供返鄉青年工作機會，也令當地經濟活絡，培養青年創業及創新的能力。

▲台中光復新村內有許多裝置藝術。（圖／記者李宜秦攝）