2020最閃！「4生肖」愛情榜單衝第一　戀情增溫、婚姻美滿

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新的一年究竟自己的愛情運如何呢？2020甜蜜愛情榜單出爐，科技紫微網整理出「愛情榜單衝第一」TOP4生肖，快來看看今年是不是輪到你閃瞎別人了！

▲新的一年究竟自己的愛情運如何呢？2020甜蜜愛情榜單出爐。（圖／視覺中國CFP）



TOP1：牛

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2020最閃就是生肖「牛」的朋友了！戀愛中的情侶們，不僅默契越來越好、感情越來越濃，更是越來越穩定，想婚的朋友就勇敢衝一個吧，選在運勢旺盛的月份求婚，成功率非常高。另外已婚的朋友相處也一片溫馨，夫妻之間感情和睦，若有製造愛情結晶的計劃可以準備了。

TOP2：猴

生肖「猴」的朋友，今年浪漫細胞活躍，與戀人的甜蜜指數大大上升，但要注意與其他異性朋友的關係和距離，避免捲入三角或者多角戀中。另外已婚的朋友可以和另一半共同制定生活目標，朝著目標一起前進，可以進入更優質的婚姻生活，擁有更甜蜜的幸福日常。

TOP3：蛇

生肖「蛇」的朋友，今年一不小心就會把身旁的朋友全閃瞎，戀愛中的你，經常感受到戀人的關懷與照顧，情侶之間無話不談，感情快速增溫，若把對方視為結婚人選，不妨帶對方見自己的父母，今年很有可能閃婚。已婚的朋友與伴侶感情穩定，即使有紛爭也能大事化小，小事化無。

TOP4：馬

生肖「馬」的朋友，今年不論情侶或是夫妻關係，都相處和睦，互敬互愛，在外人面前會特別維護另一半的形象，也會替另一半出頭，但是要注意一個小地方，就是相處時講話不要太銳利，尤其是盡量避免一些傷及對方親人、朋友的言論，以免為此起爭執。