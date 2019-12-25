小心！巨蟹、天秤表面隨和　其實眉角超多

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身邊總是有些朋友同事，嘴上總說沒關係，私底下卻是抱怨連連，科技紫微網整理出「表面隨和但其實眉角超多」TOP3星座，快來看看你身邊有沒有這些難搞的人！

▲身邊總是有些朋友同事，嘴上總說沒關係，私底下卻是抱怨連連。（示意圖／CFP）



射手座

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別看射手座對誰都有說有笑，一副好相處的面貌，其實骨子裡可不是這樣。倒不是說他們是表裡不一的雙面人，而是射手的自由基因太強大了，以至於他們會非常隨心所欲的做事情。往往兩周前說好的「都可以」，可能今天突然想做其他事情而任性的跟人家改地點或爽約，讓朋友很不高興。

天秤座

非常注重外在形象的天秤座，為了保持對外的完美形象，在與人應對進退方面自然就顯得客客氣氣、好來好去的，但其實他們內心裡可是另有一把尺。他們一開始或許會說「都可以」、「不錯啊」，但下一秒就翻盤，當然他們也不會撕破臉，而是會很有技巧地試圖說服對方聽從他的意思去做，手段可是相當高明的喔！

巨蟹座

巨蟹座給人溫和、平易近人的感覺，有時候也會開開玩笑、來點小幽默，但是只要相處久了，就會發現他們常常過度敏感、想很多。在旁人看來無傷大雅的事情，他們會覺得受委屈或不被尊重，或是因不好意思拒絕別人請求而勉強配合，但私下卻抱怨連連，覺得自己沒義務幫人家的忙。