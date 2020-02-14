外商主管年薪破百萬...為陪孩子轉職大減薪！專家揭「選擇」必知3件事

▲當主管責任重，可能要經常加班。（示意圖／視覺中國）

【每件事都是一種選擇，不能貪心地什麼都想要】

文／洪雪珍

每次上完斜槓課，學生都會圍上來，問的多半是職涯選擇的問題，可是我發現大家都犯了一個通病，就是貪心地什麼都想要！看起來似乎精明，其實是鬧糊塗，因為什麼都想要時，什麼都要不到，結果就是退縮回去，沒做出任何選擇，人生一直在原地踏步走，未曾邁開雙腳，然後再抱怨：「人生好難。」

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人生不容易，但是也沒那麼難，難就難在人性恐懼損失，這也要，那也要，通通都要。問題是這世界上沒有完美的選擇，都必須有了這就沒了那，有捨才有得。

恐懼損失，什麼都選擇不了

比如有人想要升遷，可是自此之後責任加重、經常加班，顧不了生活品質，就會來問我要不要升遷；其實他在問的是，有沒有一種主管是可以每天準時上下班？如果有，別人早就搶著去做！

再比如，有年輕人想去外商工作，擁有外商的訓練與資歷，可是能找到的盡是聘雇制，問我要不要去﹖其實他在問的是，在毫無外商背景，又沒留學的學歷的條件下，他能不能一進外商就拿到編制內職缺？如果有，也不會輪到他呀！

心理學家做過實驗，損失造成的痛苦，是獲得的快樂的2.5倍，可見得損失有多麼痛苦，也就能夠說明多數人在做選擇時，因為恐懼損失，最後什麼都不改變。這在告訴我們，選擇是要付出代價的，是一個交易的過程，拿好處換好處，心須做出取捨，否則什麼選擇都做不了。

▲損失造成的痛苦，是獲得的快樂的2.5倍。（示意圖／視覺中國）

前東京著衣創辦人，現為W style創辦人周品均寫過一篇文章「取捨，才是人生最大的課題」，提到一個女性朋友在外商任職主管，月領逾10萬元，經常要到國外出差，後來生孩子之後，她換工作，薪水差很多，非主管職、不必出差，理由是她想要有更多時間陪孩子成長，為此就是要付出代價，而這個代價就是—

「減薪，這是我的選擇。」

可是很多人在做人生重大抉擇時，都未曾去思考所有選擇都必須付出代價、都必須要去承擔失去某部分既有利益的後果，反而是直線式思考，滿腦子只有一個想法，要一個不需要取捨、不需要有痛苦損失的選項，最後的結果就是無限回圈，做不出選擇，原地不動，未曾跨出一步。

說穿了，就是貪心，什麼都想要，卻是什麼都不失去、什麼都不付出。而這個貪心完全不符合現實，再穿白一點，其實是愚昧，昧於事實，不想看清事實。

什麼都不改變，也是一種選擇

書裡再談到另一個例子，像是經常聽到有人抱怨：「真的很討厭出差，害我沒時間陪小孩；我沒辦法啊，工作就是這樣！」當有人問，為什麼不換工作？他們會說工作很難找。當有人再追問下去，那你就換到內勤？他們會說不行呀，因為內勤的薪水低。

停，聽到重點了嗎？這些人已經做出選擇，選的是薪水，不是陪孩子。

可是他們沒法去面對自己的愧疚感，於是就往外歸咎，像是公司不斷要求出差、內勤工作的薪水低…問題是他們抱怨的這些理由，本來就是這類工作的本質，抱怨是沒用的，改變不了這個事實，世界不會為了他們要兼顧薪水與孩子而改變。

▲要兼顧薪水與孩子不是一件容易的事情。（示意圖／視覺中國）

這讓我想到一名同事，考進報社時是編輯缺，可是做了1年後，看到記者每天在外面跑，見識多、人面廣，心生羨慕，便想請調做記者。有一次我聽到他跟一名資深記者請教，記者大哥提醒他做記者的奔波與競爭壓力，他被嚇到了，就問能不能做半職的記者、半職的編輯？哪裡知道記者大哥臉一拉，正色地說：

「你太貪心了！要嘛做記者、要嘛做編輯，各有各的好，沒有通通要的。」

明白了吧？做不了決定，並非患了選擇困難症，而是貪心，不想失去任何一點點既有好處，以致令人遲疑不定。

人生無法回頭，永遠找不到一顆最大鑽石

在網路上看過一個故事，有一次美國總統林肯在散步，路上有各種大小不一的石頭，他看到一個小女孩，跟她玩撿石頭的遊戲，規則是只能撿一顆石頭，而且不能回頭撿，石頭越大則禮物越貴重。你猜，這女孩後來撿到的石頭有多大？

出乎意料的是，一個石頭也沒撿，當然也得不到林肯的禮物。

怎麼會這樣？沿路都是石頭，再怎樣都有一顆可以撿啊！可是問題不在這裡，而在小女孩想要撿的是這條路上最大的一顆石頭，所以她一路錯過其他稍小的石頭。

剛開始她撿起一顆不小的石頭，走著走著，看到更大的石頭，就把原來石頭丟了；再往前走，又有更大的石頭，小女孩心想前面一定還有更大的，於是不撿了，直到走到最後，石頭越來越少、越來越小，女孩心有不甘，心想前面的大石頭都沒撿了，何必撿這些小的？

▲什麼都不想失去，會讓人無法做出選擇。（示意圖／視覺中國）

選擇的3個本質

這不是貪心，是什麼？撥開這一層人性面紗，在做選擇時，一定要破除思考上的迷障，認清一個事實，選擇有以下3種特質：

1． 選擇是一個取捨的命題：

不可能完美，有得必有失，勢必要面對損失的痛苦。

2． 選擇是一個有條件的考題：

不可能人人都可以無條件取得，一定是願意付出代價的人取得。

3． 選擇是一個考驗人性的練習題：

我們不可能是聖人，貪婪是人性，重要的是察覺它、面對它、了解它。

常常有人來問我：「靠寫作就能成功嗎？」「經營fb就能賺錢嗎？」「做斜槓就可以不上班嗎？」老實說，這就是貪心！不就是想要付出一點點努力、不經任何困難，就要取得全面性的成功，賺到錢又不必上班？試想，有這等好事，還輪得到我們嗎？

老天爺就算要挑一個幸運者，也必須你先付出代價，證明有資格獲得這個好運氣吧！伯樂要看上你這匹千里馬，也得要你先流汗跑三圈再說。



洪雪珍

知名專欄作家

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學歷：政大新聞系、台大商學所

歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編

專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等

著作：《要獨立老，不要孤獨老》、《你的強大，就是你的自由》、《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》等







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