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為何解剖新冠肺炎死者？科學家曝3關鍵：釐清病毒傳播、發病方式

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▲大陸16日完成兩例新冠肺炎大體的病理解剖。（圖／翻攝 我們《解急呼叫》）

▲大陸16日完成兩例新冠肺炎大體的病理解剖。（圖／翻攝 我們《解急呼叫》）

實習記者周依儒／綜合報導

大陸在本（2）月16日宣布，已在武漢金銀潭醫院完成第一、第二例因新冠肺炎逝世的遺體解剖，兩具解剖病例已送檢。為什麼要解剖新冠肺炎死者遺體？科學家表示，由於新冠肺炎（COVlD-19）從傳播、診斷到治療都還是個謎，各國對於患者都只能靠著現有的藥物、療程來進行治療。

據《科技日報》報導，針對為什麼要做疑體解剖？是因為「沒有任何替代方案」，九三學社中央副主席、中國工程院院士叢斌日前接受科技日報訪問時就表示，我們對於新冠病毒感染甚至致死的病理原因並不了解，且對於患者體內的免疫性炎症、急性呼吸窘迫綜合症（ARDS）、細胞缺氧或用氧障礙、系統性炎症反應綜合症（SIRS）和多器官功能障礙綜合症（MODS）的臨床診斷還缺乏形態學根據，因此要透過解剖才知道。

▲大陸16日完成兩例新冠肺炎大體的病理解剖。（圖／翻攝 我們《解急呼叫》）

▲將遺體解剖可以加速釐清病毒。（圖／翻攝 我們《解急呼叫》）

叢斌指出，如果可以從這些肺炎患者遺體內的組織分離出病原體，就可以對病原體外殼的蛋白質等大分子進行結構分析，並做出1、2、3代比較研究，同時也可以看變化來預測未來病毒的流行趨勢，所以至少一定要對因前3代病毒感染而死亡的遺體進行解剖。

叢斌也表示，「捐獻遺體，也是在為抗擊疫情作重大貢獻」，因此呼籲若有患者或其家屬願意捐獻遺體的話，可以根據《中華人民共和國傳染病防治法》和《傳染病病人或疑似傳染病病人屍體解剖查驗規定》，並由相關部門組織法醫、臨床醫學等專家進行檢驗。

▲大陸16日完成兩例新冠肺炎大體的病理解剖。（圖／翻攝 我們《解急呼叫》）

▲大陸16日完成兩例新冠肺炎大體的病理解剖。（圖／翻攝 我們《解急呼叫》）

參與解剖工作的華中科技大學同濟醫學院法醫系教授、湖北省司法鑒定協會會長劉良在近日也不斷呼籲趕緊對新冠肺炎逝世患者進行遺體解剖。劉良強調一定需要病理診斷才能知道病毒到底損害了哪些器官、治療效果如何、後期研究人員如何建模等等，「新冠肺炎的患者肺部會出現毛玻璃樣病變，還有各種反常狀況，許多醫生無法理解，因此一定要趕緊從口腔到肛門每個地方做檢查，看病毒到底在哪。」

最後，劉良也形容，病理學檢查就像是在戰場前方派出偵查兵，實際場勘後才能指導後方打仗；病理研究則是搞清楚疾病的發病機制，找出有效的治療方法，「人命關天，一定要加快工作。」

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