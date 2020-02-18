尼日爆發拉薩熱致死率高達15%　每年奪5000人命

▲拉薩熱在西非國家相對普遍。（圖／取自ibtimes）

實習記者魯斯濱／綜合報導

尼日疾病控制中心（NCDC）發表了拉薩熱最新數據，從2019年12月30日至2020年2月9日，尼日26個州的92個地方出現了1708例疑似病例，其中已確診472例，70人死亡，病死率（CFR）為14.8％。拉薩熱是由拉薩病毒（Lassa virus）造成的一種急性病毒性出血熱疾病，流行地區為西非，包括奈及利亞、賴比瑞亞、獅子山、幾內亞和迦納等國。

尼日政府為了控制疫情，已採取了應急方案，派遣了多支快速反應小組，以支持疫情防控工作，並透過國家救災應急基金（DREF）提高衛生能力，追踪病患接觸對象。受限於醫療衛生條件和疾控體系薄弱，近幾年，拉薩熱在尼日多次發生，由於發生率極高，此疾病也成為非洲的主要衛生問題之一。

根據世界衛生組織（WHO）的定義，拉薩熱（Lassa fever）是一種急性病毒性出血熱疾病，主要通過接觸被囓齒動物尿或糞便等排泄物污染的食物、物品而感染，也可通過人和人之間接觸傳播及實驗室感染。目前已約30萬至50萬件案例，每年導致約5,000人死亡，大部分被此病毒感染的人不會出現症狀。

拉薩熱常透過受感染的多乳頭大鼠的尿液或糞便傳播給人類，主要宿主為納塔柔毛鼠（Mastomys natalensis），這種齧齒類動物是南撒赫爾地區的原生種，人若感染後，可以透過直接傳觸傳染給未感染者。

拉薩熱的治療主要在解決脫水和改善症狀，由於目前尚沒有疫苗，預防方式是隔離已受感染的人，並減少與老鼠接觸，也包括養貓來捕捉老鼠，以及將食物保存在密封容器中。