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怕狗狗亂跑被傳染　小主人念經開導：你不戴口罩出去「會見不到我！」

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記者蔡紹堅／綜合報導

防範新冠肺炎疫情擴散已成為全民工作，四川邛崍一名小朋友也知道防疫的重要性，發現家裡的狗狗偷偷出去玩，擔心狗狗遭到傳染，坐在狗狗的旁邊語重心長開導，「你不戴口罩出去的話，你就被那些傳染病傳染，傳染了以後，寶寶也看不到你，你也看不到我，曉得不？」

這隻偷跑出去玩的狗狗名叫「來福」，今年9歲，年紀其實比小主人還大，但是卻因為在防疫期間多次偷跑出去玩，被家人教訓了一頓，還拴上了鏈子「禁足」懲罰。

▼小主人耐心開導，但狗狗表情相當無奈。（圖／翻攝秒拍）

▲▼怕狗狗亂跑被傳染　小主人念經開導：你不戴口罩出去「會見不到我！」。（圖／翻攝燃新聞）

看見來福垂頭喪氣的樣子，小主人非常捨不得，但又擔心來福亂跑，染上可怕的傳染病，於是坐在來福的身旁細心開導，「來福呀，我給你說，你不戴口罩出去的話，你就被那些傳染病傳染，傳染了以後，寶寶也看不到你，你也看不到我，曉得不？所有人都想你！」

小主人還說，「寶寶是教過你勒，現在有傳染病不能出去的嘛，你還出去！出去！挨打了吧！挨打了兩天，你要聽話！聽話就好！」「來福我喊你不出去玩，你還出去玩！看吧，被拴到了吧！你看你的鏈子那麼粗！你不高興了吧！」

小主人開導狗狗的畫面萌翻了許多大陸網友，但也有人提醒，現在的情況的確不適合放寵物亂跑，因為日前陝西西安就有一名狗主人外出遛狗，突然被社區工作人員以「防疫禁止遛狗」為由阻止，狗狗最後還被亂棒打死。

▼出門遛狗，狗狗竟被人以「防疫」為由亂棒打死。（圖／翻攝微博）

▲▼防疫期間不讓遛狗？男子打死狗。（圖／翻攝自微博／皂河老五）

此外，疫情爆發後，也出現寵物可能感染新冠肺炎的傳言，導致有寵物遭到棄養。為此，世界衛生組織（WHO）還特別發文指出，目前沒有證據顯示貓狗等寵物會感染新冠病毒，並強調與寵物接觸後，可用肥皂及清水洗手，減少其它常見細菌在寵物及人類間的傳播。

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