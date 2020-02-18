維持225開學！校方量「額溫37.5度或耳溫38度」　請學生即刻就醫

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情影響全台延後開學，而高中職以下學校將於25日開學，然而因為發燒溫度設定不一致爭論不休，中央流行疫情指揮中心18日表示，教育部使用額溫槍設定37.5度作為篩檢，一旦找到發燒個案就應該暫停上課並就醫。

中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥表示，使用耳溫槍偵測就是38度，額溫槍就是37.5度，額溫測表面皮膚，溫度會比較低，也可能比較不準，作為篩檢是OK的，但測出發燒還是建議做進一步耳溫確認。現在教育部先用額溫槍，所以設定37.5度作為篩檢，一旦找到發燒個案就應該暫停上課並就醫。

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記者追問是否會再延後開學？指揮中心指揮官陳時中表示，目前沒有這樣的規劃。

另外，被問到我國目前疫情處於圍堵期或減災期？有學者討論這兩個疫情有不同防疫措施。指揮中心執行官周志浩回應，現在是在減災期還是圍堵期，這最容易看得出來，檢疫有沒有放鬆？一點都沒有放鬆，可以報告為了後續疫情發展會想定比較不好的狀況預做準備，比如說預計是清空病床怎麼清空？順序怎樣？那些優先？哪地區怎樣？處理情形蠻清楚的。

陳時中補充說明，學者的相關研究或意見，指揮中心會參考、尊重，現在指揮中心照著既定步驟研判最新疫情，一步一步穩健往前走。