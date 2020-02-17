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「去死」女韓粉造謠陳菊貪汙拒賠：我高雄人比較清楚　選前「出征」再被訴

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▲▼「去死」女韓粉北院出庭。（圖／記者羅志華攝）

▲「去死」楊姓女韓粉（左紅帽）造謠陳菊貪汙，刑事判刑後，民事出庭仍然強硬拒絕賠償，更稱「我高雄在地人比較清楚」；一行人離去時面對媒體提問，楊女丈夫舉國旗貼紙護妻女，高喊「愛國家」。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

2020大選前韓粉肆虐，其中最知名的「去死」楊姓女韓粉，因在臉書轉載不實言論，遭陳菊提告妨害名譽，刑事判拘役50日後，陳菊另提民事求償100萬元，並要求登報及臉書道歉。北院2月17日開庭，楊女稱是在地人，對高雄的弊案比較清楚，看了文章前半段覺得「很好笑」就轉載，其他內容她沒興趣、也沒查證，本案將於3月16日宣判。

楊女的女兒於庭上證稱，母女倆於2019年8月時在巴黎，母親很得意地說轉載了一篇「很好笑」的文章，她一看驚覺文章很多內容都未被證實，嚇得提醒趕快刪除，母親也隨即刪掉。

楊女表示，當時在臉書看到文章，她以高雄在地人的經驗，覺得民進黨在高雄執政2、30年政績並不理想，認為內文中有關陳菊的弊案「很有可能」便直接轉載，更稱無論太陽花或是高雄氣爆，是大家「知道卻不敢講的事情」，因（民進黨）勢力太大，大家只敢私下講。

但太陽花學運明明在高雄氣爆之前，該文卻提到「陳菊挪用高雄氣爆善款資助太陽花」，法官以此向楊女提問轉載前有無查證；楊女辯稱，在看到文章前半段「陳菊貪汙」的部分後就直接轉載，其他部分她沒看完「也沒興趣」。

楊女認為，她當時從轉載到刪除才過了14分鐘，竟然就被人截圖提告，一定有人「24小時監看」她的臉書；今日楊女在丈夫、女兒陪同下出庭，離去前為躲避媒體還刻意變裝，仍遭媒體堵到而必須「面對」，而楊女丈夫也頗有一家之主的風範，拿著國旗貼紙坦在妻女前高喊「愛國家」，隨即離開法院，本案將於3月16日宣判。

楊女於2019年7月，在高雄煎餅店怒飆女學生「去死」後一戰成名，4月時「出征」前澎湖縣長高植澎臉書一事也被挖出，到了8月又在個人臉書、社團內，造謠陳菊貪汙500億挨告，更讓陳菊在一連串告訴中拿到「首勝」，而日前高植澎也在臉書貼出提告楊女的起訴書，看來選舉雖已落幕，但韓粉的「征途」似乎仍未結束。

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