共軍殲11傳一度「鎖定」我F-16挑釁　空軍澄清：並無此訊

▲▼共軍再次繞台，我戰機升空貼身監控應處。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

在中國新冠疫情肆虐期間，共軍戰機在9、10日，24小時內二度擾台，而我軍F-16戰機皆升空監控，但18日有媒體揭露，有所謂被共軍殲11「鎖定」一動造成緊張的狀況。對此傳言，我空軍澄清，在攔截過程中，並沒有這個訊息。

共軍在疫情持續擴散的期間，派多型戰機擾台，而國軍F-16戰機皆緊急升空，攔截伴飛。根據國防部證實訊息，共軍甚至在繞台期間，幾度越界，而我軍皆有適時因應。

不過，有媒體揭露，共軍殲11戰機不僅是越界，甚至一度「鎖定」我空軍升空攔截的F-16戰機，雙方情勢一度陷入緊張。

對此，空軍司令部18日表示，當天攔截過程中並沒有這個訊息，而國軍對於侵入台灣防空識別區的任何軍機，均利用聯合情監偵系統，進行攔截、監控，同時以不挑釁、不迴避、不示弱等原則應處，維護空防安全。

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