海官下士兼差專賣軍用皮鞋...「原價900賣100」強強滾！70雙全偷來的

▲黃姓海軍下士服役期間竟偷竊軍中皮鞋到外便宜販賣，獲不法所得7千元。（圖／記者季相儒攝）

記者徐愷昕／高雄報導

黃姓海軍下士服役期間因急需用錢，竟在臉書二手市集張貼軍中皮鞋販賣，尋找到買主後，再找時機竊取軍中一雙價值900餘元的皮鞋，以100元至150元低價賣出，總計竊取70雙，獲利7000元。橋頭地院審結，認兄弟二位涉犯《陸海空軍刑法》中的「竊取或侵占械彈罪」，處有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，緩刑2年。仍可上訴。

在海軍軍官學校總務處服役的黃姓下士2018年11月因急需用錢，竟動起歪腦筋偷竊軍中皮鞋來販售，同年月20日他先在臉書「高雄買賣二手市集」上張貼皮鞋照片，表示可以100元至150元低價出售，找到買家後，25日上午他再以洽公為由，帶著不具軍人身分的弟弟開車入營區，進到綜合庫房內，徒手偷走70雙總價值6萬3420元的皮鞋。

軍官學校保防官在臉書無意間看到社團銷售皮鞋一事驚覺有異，開始介入調查，全案曝光。黃姓下士被抓到後坦承犯行，並於同年12月20日遭撤職。

橋頭地院審理時認為，黃姓下士竟利用地利之便竊取軍校內無人看管、也與他職務無關聯性的庫房，雖這批皮鞋有瑕疵，但仍屬一般日常軍用補給的備品，認定他罪刑明確，但考量黃男已賠償6萬3420元，盡力彌補自己過錯，最後依《陸海空軍刑法》中的「竊取或侵占械彈罪」，判黃男及黃弟有期徒刑各5月，得易科罰金15萬，緩刑2年。全案仍可上訴。

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