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解放軍操演後　美出動空、海軍過境台灣海峽

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▲▼美軍第7艦隊巡洋艦「昌斯洛維爾號」（USS Chancellorsville CG-62）行經台海畫面。（圖／翻攝自FB／USS Chancellorsville CG-62）

▲美軍第7艦隊巡洋艦「昌斯洛維爾號」（USS Chancellorsville CG-62）行經台海畫面也被官方粉專批露。（圖／翻攝自FB／USS Chancellorsville CG-62，下同）

實習記者陳妙津／綜合報導

美軍《星條旗報》16日報導，美軍戰機及巡洋艦穿越台灣海峽一文，援引印太指揮部空軍發言人維多利亞少校（Maj. Victoria Hight）的說法，指出在中共海軍及空軍兩度在台灣東南海域軍演後，美國隨即在台海進行軍事行動，這也是美國軍艦今年第二度航經台灣海峽。

《星條旗報》報導以在美國空軍飛越後，第7艦隊巡洋艦「昌斯洛維爾號」（USS Chancellorsville CG-62）航經台灣海峽為題，指稱據中國國防部的聲明，北京當局在以台灣為己有的前提下，派遣共軍海軍及空軍上周兩度在台海舉行「戰備巡邏」，內容包括空對地攻擊和火力支援演習，出動了轟炸機、預警機、噴射戰機、驅逐艦和護衛艦等。報導還指稱，早前有美軍空中加油機飛經台灣海域。

▲▼美軍第7艦隊巡洋艦「昌斯洛維爾號」（USS Chancellorsville CG-62）行經台海畫面。（圖／翻攝自FB／USS Chancellorsville CG-62）

印太指揮部空軍發言人維多利亞少校（Maj. Victoria Hight）表示，在美國空軍上周三派遣MC-130J特戰運輸機飛越台灣海峽，以及兩架B-52轟炸機沿著台灣東海岸飛行之後，巡洋艦「昌斯洛維爾號」15日展開航經台灣海峽的行程。

第7艦隊發言人喬利基中校（Lt. Joe Keiley）表示，美國海軍巡洋艦自110英里寬的台灣海峽過境，表明「美國對印太區域自由開放的承諾」，未來「美國海軍將繼續在國際法允許的任何地方飛行及航行」。

美國雖仍支持「一中原則」，承認北京當局所稱「台灣是中國的一部分」，但認為台灣的地位未定，並立定「台灣關係法」，作為美國提供協助台灣島防的框架。

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