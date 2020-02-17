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台灣的軍力是空包彈？　《外交政策》：想強大就需回歸徵兵制！

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▲國軍、當兵、阿兵哥、役男。（圖／記者季相儒攝）

▲外媒認為若台灣希望提升國軍戰力，就需要改回徵兵制。（圖／記者季相儒攝）

記者范姜士航／綜合報導

自2017年起台灣政府開始推動募兵制，台灣的當兵役期從原本的1年縮短為現在的4個月，大多數人的役期甚至更短，《外交政策》(Foreign Policy)發文指稱「台灣的軍力是顆空包彈」，在中國的軍事威脅持續增加時，台灣比任何時候都還需要一個可靠的軍事力量，但因為徵兵制的改變，導致台灣暴露在危機之中。

據《外交政策》(Foreign Policy)雜誌報導，台灣雖然向美方購買了許多先進的武器，包含M1A2T艾布蘭戰車及F-16V戰鬥機，但第一線的作戰人員已經被掏空，整個後勤系統也無法做出貢獻，沒有真正的專家或軍事人員可以在發生戰爭時，作出軍事化的行動，而這些問題都被台灣泛政治化，台灣當局也沒有一套方法能解決現在的危機。

報導中指出，台灣國防部共有21.5萬個職缺，其中18.8萬是士兵，其他為文職人員，在2018年時這些職缺只有15.3萬個被填滿，僅佔軍方應雇人員的81%，但實際上這個數字仍不足以反應目前的狀況。根據現役的陸軍中校表示，他所瞭解的陸軍前線部隊（包含裝甲部隊、機械化步兵及砲兵），目前有效可使用的人力大概在60到80%之間，這意味著，如果發生戰爭時，將有三分之一的坦克因為沒有人可以負責駕駛而無法運作。

▲▼中華民國國旗,國軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲報導認為，國軍人員短缺是過去幾年從徵兵制走向志願制的結果。（圖／達志影像／美聯社）

作者Paul Huang也提到，在2017年以前，台灣的徵兵役期僅為一年，與韓國的18-22個月或以色列的32個月相比，已經是很短了。大多數的軍官認為，服役一年無法使軍隊充分利用徵兵人員的全部潛能，但至少時間上足以使新兵能成為普通士兵。但是2017年政策的變化，台灣將徵兵役期縮短至四個月。大多數徵兵人員的服役期甚至比這更少，因為他們在高中和大學時完成軍事訓練課程，還可以最多扣除兩個星期的役期。

報導認為，人員短缺是過去幾年從徵兵制走向志願制的明顯結果，這是馬英九執政時期做出的一項政治決定，儘管後來當選的蔡英文總統來自於不同政黨，但仍在繼續執行相同的政策，蔡總統在最近成功連任後堅決捍衛台灣，並發誓要制止中國的侵略，但她在徵兵議題上並沒有要解決這些問題的跡象。

有網友看完報導後表示，「不論外交雜誌想要帶甚麼風向，他是完全贊成恢復徵兵制」、「一直以來都是鼓吹性別平權，兵役制度亦然！四個月軍事訓練役，也應該不分性別都要接受啊」、「入伍時間一回事，那些教範的內容要塞進去多少與熟練度多少又是問題啊」、「威脅性考量，以色列兵役為例，性別平權，無所差異」。

據了解，這篇文章作者Paul Huang的本名是黃柏彰，原是民進黨國際部的黨工，目前為自由撰稿人。黃柏樟過去也曾投書《外交政策》，指稱中共網軍介入九合一大選，在背後操作，試圖影響選情。

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