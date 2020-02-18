　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基隆防疫物資18日起撥補各級學校　學生額溫37.5度以上請家長帶回

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲ 基隆防疫物資18日起撥補各級學校 環保局對校內開放空間與廁所清潔消毒。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆防疫物資18日起撥補各級學校，環保局對校內開放空間與廁所清潔消毒。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，基隆市教育處17日召開全市教育防疫事務會議，18日開始配發第一批由各管道撥補防疫物資，給各級學校領回，安心防疫。市長林右昌呼籲注意自主健康管理，表示中央通令環保局，即日起開學前，完成學校開放空間與廁所清潔消毒，環保局與教育處密切合作在開學前完成。

教育處長林祝里表示，除在開學前做好各項防疫措施，開學後，進校園要量體溫，各校如有學生發燒額溫達37.5度（含）以上，應先佩戴口罩，於單獨空間觀察直至離校，並請家長盡速帶回就醫，確保孩子健康無虞。

請繼續往下閱讀...

林祝里說，依學校規模不同，各項物資發配原則標準，每個學校都有，以學生數為配發標準，額溫槍以每200名學生配置1支；口罩以學生總數的四分之一備用量；酒精以每30名學生配發500c.c。未來一周，還有教育部發放物資會進入學校，這些物資將做為緊急應備，學校需依照防疫計畫使用，不可浪費。

教育處表示，教育處積極向市立醫院、衛生局及教育部等單位爭取防疫物資，共調集1萬個口罩、84支額溫槍及232桶酒精重要防疫物資，都將投入學校的防疫工作。

另外，基隆市防疫啟動於1月30日就成立防疫工作小組，並請各級學校盡速增購或徵調防疫物資，在各校積極努力下，截至2月17日止，各級學校已透過各種管道，徵購到2萬9000片口罩及138支額溫槍，將再依照前述原則協助學校備齊應變物資，相關物資數量足使各級學校能在開學後安心防疫。

開學後，各校除善用防疫物資外，更重要的是不因未知而形成恐慌，市府亦請各校落實學生、家長及教職員衛教宣導，保持良好通風的教學環境。鼓勵各校多利用智慧數位設備，代替群聚會議等場合。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▲ 基隆防疫物資18日起撥補各級學校 環保局對校內開放空間與廁所清潔消毒。（圖／基隆市政府提供）

▲ 開學後，進校園要量體溫，各校學生發燒額溫達37.5度（含）以上，應先佩戴口罩。

ET快訊
李光洙傷勢曝光「確定動手術」　衰遭闖紅燈駕駛撞上⋯工作全面暫
日本和歌山新增3人確診！累計至523例..當局立即升級調查
快訊／李光洙車禍意外！　經紀公司證實了
新北2人居家隔離失聯！公布姓名「郭富文、管永安」協尋
被酸整容！Keanna甩4張「校花等級舊照」18歲神顏值超正
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

戒飲料16天！「同事一個暖舉」根本萬惡根源　他拿回家忍住：已第5杯了

員工家屬確診新冠肺炎　台中木業工廠主動要求50餘人居家隔離

卜卦新冠肺炎何時完！抽觀音籤「要等到子丑寅」　命理師曝：沒這麼快

友揪買「神秘T字面膜」她霸氣+10！　真正功效曝光羞爆：拎祖媽不需要啦...

開學防疫「全台各縣市標準」懶人包！額、耳溫規定大不同　家長一看秒懂

快訊／郭富文、管永安居家檢疫失聯　新北公布姓名盼協尋

提議「中國遊客免簽」救觀光！泰旅遊部長盼4月潑水節再現人潮

基隆防疫物資18日起撥補各級學校　學生額溫37.5度以上請家長帶回

白牌司機染新冠死亡...開學還照常？　王惠美：以中央公布為主

腸病毒「非流行期」攪局！開學前夕增2重症　15歲男手抖發燒送醫

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

CP值超高丼飯！熔岩起司mix泡菜　一倒下「香味狂竄」他驚呼：爽炸

出門沒揪！精明貴賓尿尿抗議　見媽回來「立馬舉手投降」狂賣萌

八三夭x孫盛希《想見你》也有彩蛋!! 《想見你 Someday or One Day》...狂勾劇情

韓國媽媽教超簡易家常泡菜鍋　豬肉必加！放酸泡菜才對味❤

戒飲料16天！「同事一個暖舉」根本萬惡根源　他拿回家忍住：已第5杯了

員工家屬確診新冠肺炎　台中木業工廠主動要求50餘人居家隔離

卜卦新冠肺炎何時完！抽觀音籤「要等到子丑寅」　命理師曝：沒這麼快

友揪買「神秘T字面膜」她霸氣+10！　真正功效曝光羞爆：拎祖媽不需要啦...

開學防疫「全台各縣市標準」懶人包！額、耳溫規定大不同　家長一看秒懂

快訊／郭富文、管永安居家檢疫失聯　新北公布姓名盼協尋

提議「中國遊客免簽」救觀光！泰旅遊部長盼4月潑水節再現人潮

基隆防疫物資18日起撥補各級學校　學生額溫37.5度以上請家長帶回

白牌司機染新冠死亡...開學還照常？　王惠美：以中央公布為主

腸病毒「非流行期」攪局！開學前夕增2重症　15歲男手抖發燒送醫

台南發電備案量持續超前達標　黃偉哲力推太陽光電名列前茅

戒飲料16天！「同事一個暖舉」根本萬惡根源　他拿回家忍住：已第5杯了

不斷更新／杜家明開轟　兄弟8局灌6分10比2領先

狗狗流浪前與收編後「最大的差別」？　4千人答案一面倒！

嫌髒不要養！1年後阿公「大腿給狗坐」　媽傻：牠三週沒洗澡耶

33cm水果刀「整支沒入腹部」狠殺情敵！他喊：只求有彌補的機會…無期改判15年

徐巧芯再酸傅崐萁　炒股很少人能比得上「還真優秀」

被虧「誰在幫人家養太太」　何嘉文婚後妹子變分母

無人機車噴出！穿越馬路擊落百萬「多元計程車」　騎士先跳車傻了

銀行董座樂觀看股市　戴誠志：「排隊買口罩時　也可以買股」

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

生活熱門新聞

300ml賣40元！健保藥局開賣防疫酒精

首例死亡休旅車停好多天沒人敢靠近　中部鄰居：嚇死了

流感一周奪15命　30歲女發燒昏倒就醫當天死亡

第19～22例是「中部家庭群聚」已掌握181名接觸者

再公布2例確診「是昨天個案的家人」　累計22名

寒流＋輻射冷卻大爆發！5℃低溫來了

連續7天免費　喫茶小舖招待醫護

感染時間軸出爐　19例載狂咳台商

抗SARS專家「3預言」全成真！

口罩禁出口！媽連夜「縫口罩套」給旅英女兒

網爆白牌司機遺體交土公仔　衛生局說話了

即／白牌車司機新冠肺炎亡！生前曾赴機場載浙江台商染病

寒流最冷！今晨4.6度20縣市低溫特報　入夜再探10度↓

台中69人解禁！台商隔離14天笑曝：吃得好住得好

更多熱門

相關新聞

鄭文燦視察口罩工廠　感謝貢獻防疫工作

鄭文燦視察口罩工廠　感謝貢獻防疫工作

針對新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續延燒，口罩需求量大增，政府祭出口罩徵用、禁出口等政策因應，桃園市長鄭文燦18日前往龜山區易廷工廠視察，其中增建2條產線於2月底交機，業者指出，工廠原有2條產線加上月底交機2條產線，總產能每日可達40萬片，當場捐出10萬片口罩供市府運用；鄭文燦感謝業者貢獻防疫工作，捐贈口罩將統籌分配給第一線機關使用。

基隆企業捐1600瓶消毒潔手凝露

基隆企業捐1600瓶消毒潔手凝露

湖北回溯退燒藥購買名單至1/20

湖北回溯退燒藥購買名單至1/20

台灣25間最棒咖啡基隆有2間上榜

台灣25間最棒咖啡基隆有2間上榜

湖北：一線醫護子女「考高中全加10分」

湖北：一線醫護子女「考高中全加10分」

關鍵字：

基隆新冠肺炎COVID-19

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

清晨攻堅「抓」院童　烏龍調查封育幼院

要居家檢疫卻失聯　台南女新竹投案了

小王與地勤妻嘿嘿「讓妳賺精華液」！夫崩潰：他們還…

新冠肺炎衝擊日本AV界！「女優必戴」網哭了

300ml賣40元！健保藥局開賣防疫酒精

戰火燒到梁云菲「和謝和弦互揭整形歷史」

教英文賺很大　阿滴被爆把粉絲當工具人

「見玄彬前要洗頭」　4張動圖一看懂了

蝗蟲「主治肺結核」陸網樂翻：肺炎有救？

快訊／李光洙車禍意外！

北韓確診病例　南韓媒體：已遭處決

38歲孫藝真「隱藏版美胸」超兇！

首例死亡休旅車停好多天沒人敢靠近　中部鄰居：嚇死了

流感一周奪15命　30歲女發燒昏倒就醫當天死亡

孫藝真「寬鬆洋裝遮肚」緊貼玄彬

更多

最夯影音

更多
《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！
東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面