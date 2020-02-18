基隆防疫物資18日起撥補各級學校　學生額溫37.5度以上請家長帶回

▲ 基隆防疫物資18日起撥補各級學校，環保局對校內開放空間與廁所清潔消毒。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，基隆市教育處17日召開全市教育防疫事務會議，18日開始配發第一批由各管道撥補防疫物資，給各級學校領回，安心防疫。市長林右昌呼籲注意自主健康管理，表示中央通令環保局，即日起開學前，完成學校開放空間與廁所清潔消毒，環保局與教育處密切合作在開學前完成。

教育處長林祝里表示，除在開學前做好各項防疫措施，開學後，進校園要量體溫，各校如有學生發燒額溫達37.5度（含）以上，應先佩戴口罩，於單獨空間觀察直至離校，並請家長盡速帶回就醫，確保孩子健康無虞。

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林祝里說，依學校規模不同，各項物資發配原則標準，每個學校都有，以學生數為配發標準，額溫槍以每200名學生配置1支；口罩以學生總數的四分之一備用量；酒精以每30名學生配發500c.c。未來一周，還有教育部發放物資會進入學校，這些物資將做為緊急應備，學校需依照防疫計畫使用，不可浪費。

教育處表示，教育處積極向市立醫院、衛生局及教育部等單位爭取防疫物資，共調集1萬個口罩、84支額溫槍及232桶酒精重要防疫物資，都將投入學校的防疫工作。

另外，基隆市防疫啟動於1月30日就成立防疫工作小組，並請各級學校盡速增購或徵調防疫物資，在各校積極努力下，截至2月17日止，各級學校已透過各種管道，徵購到2萬9000片口罩及138支額溫槍，將再依照前述原則協助學校備齊應變物資，相關物資數量足使各級學校能在開學後安心防疫。

開學後，各校除善用防疫物資外，更重要的是不因未知而形成恐慌，市府亦請各校落實學生、家長及教職員衛教宣導，保持良好通風的教學環境。鼓勵各校多利用智慧數位設備，代替群聚會議等場合。

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▲ 開學後，進校園要量體溫，各校學生發燒額溫達37.5度（含）以上，應先佩戴口罩。