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熬不住了！　貴州通緝犯潛逃20年因疫情管控太嚴自首

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▲張姓通緝犯自2000年潛逃後，在全國各地流竄，打零工維生。（圖／翻攝廈門公安官方微信號）

▲張姓通緝犯自2000年潛逃後，在全國各地流竄，打零工維生。（圖／翻攝廈門公安官方微信號）

記者魏有德／綜合報導

隨著大陸新冠肺炎疫情防控日益緊縮，貴州籍張姓通緝犯15日向廈門警方自首，他提到，疫情期間，由於當地防控太嚴，令他無處可躲，只好帶著隨身衣物及棉被等，向警方投案。據了解，張姓嫌犯曾涉持槍搶劫遭判刑9年，後趁服刑期間外出勞動時潛逃，一躲就是20年。

廈門警方稱，張姓嫌犯一直在全國多地逃竄、躲藏，靠打零工為生。疫情發生後，由於廈門加強對工廠、賓旅館、出租房等外來人員聚集場所的排查，再加上市區內到處設有攔檢關卡，疫情防控極為嚴密。

▲貴州籍張姓通緝犯因肺炎疫情防控太嚴，無處可躲，主動向警方投案。（圖／翻攝廈門公安官方微信號）

▲貴州籍張姓通緝犯因肺炎疫情防控太嚴，無處可躲，主動向警方投案。（圖／翻攝廈門公安官方微信號）

對此，潛逃至廈門海滄的張姓嫌犯終日東躲西藏、提心吊膽。由於他沒有身份證，躲藏期間無工可打、無房可租，也坐不了車，再加上手裡已無錢可用，只能在公園、小樹林、排洪溝、橋底下餐風露宿。正因為無處可逃，張姓嫌犯才決定自動投案，接受法律制裁。

據悉，由於大陸各地在抗疫期間加強人員管制，除廈門已藉此抓獲逃犯27人，安徽定遠也有4人因打架鬥毆在逃的嫌犯主動自首，而河北邯鄲則是有一名酒駕肇逃的犯罪嫌疑人因怕在外遊蕩被傳染而投案。

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