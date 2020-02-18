鴻海新北市口罩工廠三月上線　侯友宜：打長遠戰防疫物資最重要

▲新北市長侯友宜。（圖／市府提供）

記者羅婉庭／新北報導

鴻海集團在新北市設立口罩工廠，新北市經發局在法定流程上給予協助，並提供原料、生產設備廠商名單，讓鴻海在最快速度內做好準備工作。侯友宜表示，很感謝鴻海做了非常好的事情，希望有更多人響應。

新冠肺炎（COVID-19）持續延燒，因應口罩等防疫物資短缺，新北市經發局鼓勵新北市境內閒置的廠商，協助生產口罩。新北市經發局長何怡明18日接受《ETtoday新聞雲》電訪表示，鴻海是在二月初主動聯繫經發局，表示願意設廠生產口罩，詢問市府可否提供相關協助，因為鴻海沒有製造口罩經驗，對於相關醫材認證申請作業不熟悉，經發局也立即協助盤點鴻海用什麼方式申請最適合。

何怡明表示，經發局也在設備跟原料提供名單提供鴻海接洽，目前朝向統一徵用的方向進行，整個準備過程中，以簡短的時間內快速的給予協助，目前為止，幾乎每天都有確鴻海狀況，包括原料跟設備、徵用的規定，對於鴻海來說，口罩生產是新的經驗，他們現在也持續盤點公司資源。

對此，新北市長侯友宜上午受訪表示，非常感謝鴻海要在新北市設口罩工廠，只要能夠在防疫的物資上提供更多產量，新北市一定會站在第一線，全力快速讓它能夠完成。

目前準備工作已經快完成，不管是鴻海也好，在過年前他就要求其他口罩廠商，要趕快復工，更要提升產能，因為在早年SARS時期，在防疫物資盤點上，除了衛生局外，警察局也要負責，所以他很了解，打長遠的戰爭，防疫的物資是最重要的，所以希望越來越多人響應，如同新北市的防疫基金，所以鴻海做了一件非常好的事情，由政府、民間力量團結做好防疫。

另外，外傳鴻海預計設立10條生產線，每條日產10萬片口罩，相當於每天能夠生產100萬片口罩，鴻海與新北市經發局都否認這項消息，由於全國物資段缺，無法保證生產數量。