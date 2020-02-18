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澳門賭場20日凌晨起「重新開放」！無客到可申請延緩30天

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▲▼ 澳門風景,澳門都市更新,澳門大樓。（圖／澳門特區政府）

▲澳門賭場周四凌晨起恢復營業。（圖／澳門特區政府）

記者鄭思楠／綜合報導

澳門賭場自本月5日起暫停運作半個月，澳門行政長官賀一誠今日最新作出批示，自本週四（20日）凌晨零時起，解除賭場的臨時關閉令，早前因肺炎疫情停業的澳門賭場將可全面重開，不過入場者必須佩戴口罩並測量體溫。

因應武漢肺炎疫情擴散，賀一誠2月4日宣佈暫停澳門所有博彩活動半個月，且呼籲所有澳門民眾不要在外行動。這一措施，當時被認為將重創澳門的博弈產業，間接影響澳門的財政收入。

澳門經濟財政司司長李偉農表示，如果賭場未具備條件重開，則可延遲30天才重新運作，即2月20日凌晨零時開始的30天後所有娛樂場就必須全面開放，當局正與博彩企業商討賭場重開事宜。

銀娛發言人指，旗下娛樂場及貴賓廳將會於20日凌晨零時起作出有限度營運，並將根據客人需求，逐步恢復全面營運，連日來，銀娛的管理層及部分員工一直謹守崗位，除了為客人提供有限度的服務、為員工提供支援、以及保持物業最高標準的衛生程度之外，同時也部署恢復營運的有關安排。

集團指，一直十分重視客人及團隊成員的健康與安全，在恢復營運後，將會繼續嚴格按照相關指引，做好所有防治工作。

澳門「新冠病毒感染應變協調中心」今天表示，澳門過去24小時沒有新增確診病例，維持10個確診病例，其中5例已康復出院，仍留院的5例目前均屬輕症及沒有發燒。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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