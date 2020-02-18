醫師警告：搭計程車開窗「新冠病毒飛更遠」　乘客反陷罹病高風險

▲台中市府加強計程車消毒防疫，市長盧秀燕前往視察。（圖／台中市政府提供）

圖、文／CTWANT

台灣首個死亡案例為計程車司機，除了引發社區感染的疑慮之外，也讓許多計程車司機人心惶惶，擔憂該如何自我保護。台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎醫師今天於媒體投書時表示，根據日本與台灣的經驗，司機顯然屬於罹病高風險族群，所以需要常常戴口罩，許多人認為打開車窗通風可以減少傳染，但其實對於炭疽病等極少數空氣傳染的感染疾病，通風才能減少傳染，這是因為空氣傳染的病原會飄浮在空中，其傳染範圍無遠弗屆，通風才能讓炭疽病孢子之類的東西飄散到室外。

但是新冠肺炎等呼吸道感染是經由飛沫傳染，它們不會持續飄浮在空氣中，而會在1至2公尺內掉落，所以傳染範圍有限，一旦汽車開窗，在大量氣流吹動下，反而讓飛沫到處飄，如果前座帶有病毒，空氣由前往後灌，後座者反而陷入罹病高風險狀態。

請繼續往下閱讀...

此外，李秉穎也點出台灣可能潛藏的防疫漏洞，包括居家隔離檢疫的民眾趴趴走、沒有接觸旅遊史卻被感染、無症狀感染者、潛伏期超過14天的罕見案例、14天隔離期後仍有發病與傳染可能，另外，台灣未對中港澳等流行地區全面斷航，也無法確保沒有侵入的漏網之魚。李秉穎認為，醫師應更積極治療呼吸道感染，不需要檢驗確認，有流感疑慮，馬上用抗流感藥物；有細菌感染疑慮，馬上用最可能有效的抗生素。

經過大約3天適當治療後，如果病情沒有改善，即可考慮是否進行新型冠狀病毒檢驗，尤其是可能接觸違反檢疫規定趴趴走民眾、與高風險族群有過接觸的可能隱性傳染、觀察期超過14天但有接觸旅遊史、肺炎群聚感染、醫護或健康人罹患肺炎等。

延伸閱讀

【官毀避風港2】檢舉信有她連署 女院生：我根本沒說過那些話

武漢醫院院長疑染新冠肺炎病逝 鍾南山警告：本月中下旬高峰期

去過武漢不敢講…染病老翁一人「撂倒」整間醫院、20萬人社區封鎖