首批被隔離台商有16人住台中　盧秀燕：專人專車安全送回家

▲解除隔離的台商，如果沒有家人接，市府派專人專車送回家。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

首批從武漢返台隔離在台中市的69名台商，在隔離14天後，18日上午6點已經全數離開，其中有16人是台中人，台中市長盧秀燕在市政會議上表示，被隔離者全都平安，「天佑台中、天佑他們」，16人中有8人是由家人接走，沒家人接的，市府派專人專車送回家，表達對他們的慰問關懷。

全球新冠肺炎（武漢病毒，COVlD-19）疫情持續升溫，台中市目前雖然沒有確診病例，但市政府仍然步步為營，衛生局長曾梓展針對目前防疫作為做專案報告。

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盧秀燕表示，這次被安排在台中市隔離14天的69人，情況良好，沒有出現症狀，「天佑台中、天佑他們」，按照中央指示不再需要隔離，69人中全都以遊覽車載送到高鐵或是朝馬轉運站，其中16人是台中人，市府針對這些人如何返家事先有過沙盤推演，其中有8人是由家人接回，8人則由市府派專人專車送回家。

曾梓展表示，這些剛解除隔離的人，必須在家進行自主健康管理14天，盡量避免外出，不然就得全程戴口罩，每天早晚各量一次體溫，如有違反嚴重情事，可依傳染病防治法第36條，處以3千至1萬5千元罰款。

一位在大陸科技廠服務的周先生表示，今天清晨解除隔離後，因太太無法來接，他很擔心交通問題，還好盧秀燕市長前幾天就請人來詢問是否需要幫忙，今天一早搭接駁車到定點，已經看到市府派車來接他，他強調「在需要幫助的時候，市府對台中市民的照顧，在此時此刻，真的很有感。」

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