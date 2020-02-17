「剛出山要搞最擅長的黨內鬥爭」　蔡正元酸金溥聰：也該把馬英九開除

▲金溥聰。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨日前通過恢復傅崐萁黨籍案，引來反對聲浪。台北市議員徐巧芯17日開記者會表示反對，前國民黨秘書長金溥聰也現身力挺，喊話黨中央千萬不可短視近利、貪圖一時，讓充滿傷害黨的社會觀感、形象的事情發生。

對此，前立委蔡正元在臉書諷刺，誠懇希望金小刀，把形象比傅崐萁差的「通通動小刀開除黨籍」，包括正在審判中的馬英九和蔡正元。

蔡正元說，金溥聰在國民黨內，以「金老師」為名形成馬家天下金家黨，慣用模糊語言指摘政壇對手，在馬英九時代無往不利，這次出手指控傅崐萁形象不好，充滿負面爭議不應恢復國民黨籍。

蔡正表示，傅崐萁剛替藍營打敗蕭美琴，現在朝野上下也忙著防疫，金小刀羅列一些模糊罪名熱烈從事黨內鬥爭，什麼年輕人不滿啦，國民黨會付出代價啦，曾幾何時國民黨為馬金制付出的代價「會比贏回花蓮的傅崐萁少？」

對於金溥聰指控黨內買辦文化，蔡正元說，買辦是共產黨當年指控國民黨「親美買辦」的專門用語，今天出自金小刀之口格外諷刺，台灣倒是不缺CIA買辦。

蔡正元指出，兩岸交流每年產生800億美元的順差利益，藍綠營的金主都分到不少，鴻海、台積電、台塑、華碩、陽信等等等，都是獲利的「買辦」吧？

蔡正元提到，鴻海郭台銘可能最符合金老師的「買辦」定義吧？收受郭台銘七千萬元的馬英九基金會，應該也是「買辦」衍生性產品吧？這次選舉被攻擊得體無完膚的那位吳斯懷該也是「買辦」吧？力挺吳斯懷的黃復興黨部不就成了「買辦黨部」？

蔡正元還說，奉勸剛出山的金老師，要搞你最擅長的黨內鬥爭，不妨等疫情結束；想再回來奪權，也等國民黨稍為康復一下好嗎？