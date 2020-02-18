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李來希千字文怒轟金溥聰　「回來的第一刀砍向自己人」

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▲▼反對傅崑萁恢復黨籍案，金溥聰、徐巧芯。（圖／記者楊蕓攝）

▲針對傅崐萁恢復黨籍案，徐巧芯、金溥聰等人召開記者會。（圖／記者楊蕓攝，下同）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨中常會日前通過恢復立委傅崐萁黨籍案，18日將開中央考紀會討論，但程序正當性引發黨內質疑。前秘書長金溥聰呼籲黨中央懸崖勒馬，做出倉促、錯誤的決定會付出代價。對此，全國公務人員協會榮譽理事長李來希痛批，「金小刀參選吧！金小刀回來了，回來的第一刀卻是砍向自己人！」

李來希17日在臉書表示，2014、2016年國民黨敗選後就看不到這個大內高手的蹤影，是在閉門思過？還是在韜光養晦？還是在等候時機？2018年地方公職人員大選，高雄市長韓國瑜一人救全黨，「金小刀！你在哪裡？2020年總統與國會大選，國民黨全面潰敗。金小刀先生！你又在哪裡？」

李來希指出，「金小刀先生！這段選舉征戰期間，你承擔過什麼身為重要黨員的責任？」傅崐萁過往縱有若干不是，也已付出法律上的代價，這次大選期間替藍營守住了花蓮這塊淨土，韓國瑜的得票率最高的地方就在花蓮，「是你金小刀的功勞嗎？還是我們這些卑微的小黨員與傅崐萁先生挨家挨戶努力守護的成果？」

李來希認為，這幾年來國民黨在風雨飄搖中幾乎要沈船、滅頂，「請問是誰造成的？是傅崐萁？還是你金小刀或是你的主子馬英九？」是非對錯自有公斷，現在要抬頭看向前行，找回一條讓國民黨重生的道路，而國民黨的影響力萎縮到幾乎看不到，現在最需要的不是擅於內鬥的政治人物，而是海納百川有容乃大的人才與對策。

▲▼反對傅崑萁恢復黨籍案，金溥聰、徐巧芯。（圖／記者楊蕓攝）

李來希直言，「以為你的復出是為了讓國民黨重新站起來」，但卻是橫刀亂砍，談什麼程序正義、負面形象、爭議性人物？「傅崐萁的爭議性與金小刀相較，那真是小巫見大巫了！談程序正義？看守期間不應受理黨員復權案？哪一條黨規有這樣的規定？何不乾脆也不要受理黨員的吸收案？黨務乾脆也停擺算了！」

李來希痛批，利用年輕人作幌子，說讓傅崐萁恢復黨籍傷害黨的形象，從而影響黨對年輕人的認同，傅崐萁有那麼偉大？多一個少一個傅崐萁對年輕人的認同有決定性的影響？也太看得起傅崐萁，國民黨沒傅崐萁，就能得到年輕人的青睞？那麼國民黨怎麼潰敗的？傅崐萁還沒復權，國民黨就已經倒了，還倒的很徹底，原因是什麼？肯定跟傅崐萁無關。

「參選吧！」李來希向金溥聰喊話，若在乎國民黨的永續發展，在意國民黨的利益，現在正是參與的好時機，直接參與改造國民黨的選舉，最好參與黨魁的選舉，這次補選來不及參與，那就參與下一屆國民黨黨魁的選舉，透過選舉取得所謂改革與爭取年輕人認同的正當性，「不要老是躲在後面操控當個藏鏡人，這次我們要請你光明正大的當個事件的當事人，如何？」

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