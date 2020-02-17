「傅崐萁充滿負面爭議」　金溥聰：國民黨倉促錯誤決定要付出代價的

▲金溥聰。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨中常會日前通過恢復立委傅崐萁黨籍案，18日將開中央考紀會討論，程序正當性引發黨內質疑。台北市議員徐巧芯17日召開記者會，呼籲此案應交由新任的黨主席與中常會做出決議，前國民黨秘書長金溥聰也現身力挺，他表示，傅崐萁從政以來充滿負面爭議，黨中央千萬不可短視近利、貪圖一時，讓充滿傷害黨的社會觀感、形象的事情發生。

針對傅崐萁恢復黨籍案，台北市議員徐巧芯17日召開記者會，力勸中常會審慎考慮，勿讓外界認為國民黨的改革只是口號，徐巧芯指出，本屆中常會的任期其實只到2019年10月份，但當時考量配合2020大選，因此延後選舉，所以現在的中常委其實任期早已屆滿；加上國民黨敗選後，包含立委蔣萬安、江啟臣、黃昭順等多人辭去中常委職務，在中常委並非滿員下，不應該由現任的中常會做出傅崐萁回復黨籍的決議。

徐巧芯認為，代理主席林榮德是看守性質主席，唯一工作就是公平公正公開完成主席補選，在看守狀況下恢復黨籍，有偷渡嫌疑，「如果要讓傅崐萁回復黨籍，應該交由新一任的黨主席與中常會再做出決議，才符合程序正義。」

金溥聰則表示，看到年輕人努力阻止代理黨中央做一些傷害國民黨的事情，他當然要站出來聲援，現在是看守黨中央，為何要在這個時候倉促地讓引起社會重大爭議的人物恢復黨籍？即將退職的中常委、黨主席不必負責，但將來新任黨主席、中常委要面對黨員及政治責任，由他們來做才符合正當性，為何急著強度關山，另大家質疑背後原因，更何況當事人是從政以來充滿負面爭議的人物。

金溥聰表示，自己擔任秘書長期間也輔選過花蓮，對花蓮政情很了解，傅崐萁從政以來，一路充滿負面爭議，目前一件弊案還在審判中，國民黨倉促錯誤決定時，是要付出代價的。國民黨一直講敗選後要爭取年輕人支持，如果黨中央在此案仍罔顧年輕人聲音一意孤行，如何找回支持？

金溥聰強調，國民黨敗選後，支持者都期待新改革，黨中央千萬不可短視近利、貪圖一時，讓充滿傷害黨的社會觀感、形象的事情發生，同時也呼籲郝龍斌、江啟臣站出來表態。

金溥聰還提到，國民黨的確存在政治買辦、和稀泥文化，說一套作一套、不講真話、論資排輩、套交情，面對年輕人表現自己的意見，希望代理黨中央審慎做決定。