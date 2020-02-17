被曖昧對象突襲親親！她怒打一巴掌秒後悔...做了「這件事」彌補成功交往

▲一名女網友被曖昧對象親了之後，送給對方一巴掌。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

「再靠近一點點就讓你牽手，再勇敢一點點我就跟你走...」SHE這首《戀人未滿》唱出多少男女渴望從好友更進一步的心聲。一名女網友母胎單身了19年，近日和曖昧對象出去看風景，在燈光美氣氛佳的狀況下對方親了過去，竟被她下意識打了一巴掌，為了補救尷尬場面她主動回吻對方，兩人最後就這樣成功交往了！

一名女網友16日在Dcard上分享，「小女子已經母胎單身了19年即將邁入20年，最近幾個月遇到了一個聊的來的男生，我整個心花開啊啊啊啊！」就這樣跟曖昧對象約出去看電影，「結果...看到一半不知道為什麼周圍都沒有人，在這個燈光美氣氛佳、充滿偶像劇氛圍的時候，我跟曖昧對象互看了對方，他竟然！！親過來啦啦啦啦啦。」

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原PO表示，身為母胎單身的她第一次被親，下一秒她的反射動作直接打了對方嘴巴，「嘿丟，丟系巴掌拉......當下空氣瞬間凝結，好像世界靜止了一樣，我過了10秒才發現……我竟然破壞這麼好的機會啊啊啊啊啊啊，哦買尬！！！」

原PO打了對方一巴掌之後表示，「此時此刻超想挖洞躲起來的」，但是想脫離母胎單身必須要使出最完美的手段，於是她使出霸道攻勢，看著對方說「對不起我只是第一次被親嚇到了」，然後她主動吻過去，最後有個快樂結局。

曖昧對象還開玩笑的問原PO，「這樣我每次親你，你會不會打我巴掌。」原PO最後也祝大家跟曖昧對象有好的結局，「別跟我一樣打人喔哈哈哈哈」

貼文曝光後，隨即引起熱議，不少網友開玩笑的表示，「臉頰：被打這巴掌值得了」、「妳也是機智小女子ㄟ，反應真快」、「要是那一巴掌把他打昏就可以做更多事了」、「妳好可愛哈哈哈，祝你們幸福哦」、「祝原po和男朋友幸福」。