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她用iphone 4年才知耳機「隱藏功能」　網驚：以為是常識

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iphone耳機線有隱藏功能。（圖／pixabay）

▲耳機線有隱藏功能。（圖／pixabay）

圖文／CTWANT

「科技始終來自於人性」，智慧型手機有許多人性化的貼心功能，就算天天使用也有可能會有不知道的功能。有網友在Dcard論壇PO文表示「用了iphone四年，我今天才在無意中發現，原來耳機的麥克風不只可以（1）調大小聲（2）暫停／播放，還可以快速按2下：下一首、快速按3下：前一首／或從頭開始播放」。

原PO驚訝透露「沒想到原廠的耳機這麼好用，竟然直到想要換airpods pro前才發現這件事情」。有網友留言回應補充，另有這些功能可以使用「1.拍照時可以按音量鍵（＋）（－）、2.按暫停播放鍵可接電話、3. 長按暫停鍵：呼叫Siri」，也有人更專業說明，「中間按2下是下一首、中間按3下是上一首、音量鍵＋是大聲、音量鍵－是小聲、中間長按是叫出語音功能、音量鍵＋－是可以用來自拍、中間短按一下再長按是快轉、中間短2下再長按是倒轉」。

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原PO驚訝透露「沒想到原廠的耳機這麼好用，竟然直到想要換airpods pro前才發現這件事情」。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO驚訝透露「沒想到原廠的耳機這麼好用，竟然直到想要換airpods pro前才發現這件事情」。（圖／翻攝自Dcard）

網友看到原PO的貼文也留言表示「在你沒有講之前我也都不知道」、「原來真的有人會不知道，我以為我朋友是奇葩，之前還笑他」、「我估計你用iphone有更多功能你都不知道」、「沒關係，因為你要換airpods pro了」。

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