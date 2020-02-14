「魯太久會成為變態！」21歲輔大女羞辱單身男　遭判拘役30天

▲游女不滿侯男的追求方式，直接在網路PO文嗆對方「癡漢」。（示意圖／翻攝pakutaso網站）



記者鄒鎮宇／台北報導

輔仁大學一名21歲游姓女大生不滿他系的侯姓男大生的追求過程，氣得在網路論壇以「癡漢」為題PO文，大嗆「魯太久會成為變態」，讓侯男氣得提告。新北地院審理後，依散布文字誹謗罪，判游姓女大生拘役30日，可易科罰金、上訴。

判決書指出，游女與侯男在舞會上相識，由於不滿侯男的追求方式，便在2019年6月1日凌晨3時37分，以「XX系癡漢？？」為題，透過論壇Dcard發文。

游女在內文表示，舞會後侯男每天都傳訊息給他，「每天都line，發關心文，呼呼秀秀我的身體狀況，邀約我吃飯，剛開始只是覺得他很有毅力，答應他吃一次，吃的時候一直問我有沒有男友，應該很多人追吧？有喜歡的人嗎？交過幾個男友？你是我的理想型欸，你很吸引我，你的眼神勾引我的心，眼神好撩人」。

「想趕快逃離餐廳」游女說，侯男吃飯後不斷出現「跪舔行為」，只要她沒回訊息就會不斷被私訊，「我的限動每一則他都回，乾是變態嗎？」「他後還有意要送我手鍊，我當時猶豫了一下覺得這樣不好，我不需要他送禮，如果硬要送只能被當工具人，奇妙的是他以為我們倆似乎有正式進入關係，在line中叫我女友，誰要當一個怪人的女友啊？」

▲侯男看到游女的文後，氣得提告。（示意圖／取自pakutaso）



文末，游女為了逼退侯男，直接表明「請滾，慢走不送」，但對方卻聽不進去，「希望他知難而退，但是他似乎暈船嚴重」，「原來和他吃一次飯就是對他有意思啊？我何時有給他承諾啊？患有妄想症的男人。結論，魯太久會成為變態的，顏值很重要，不然是真性侵」。

新北地院認為，游女未能克制己身言行，在Dcard論壇上，以文字張貼指摘、傳述足以損害侯男名譽的言論，念及游女坦承犯行、態度良好，且無前科，雖未與侯男和解或獲得諒解，依散布文字誹謗罪，判游姓女大生拘役30日，可易科罰金3萬元，全案可上訴。

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