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熊貓協商僅解決「預儲、錢包」問題　勞方：有誠意但不足

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▲台北市美食外送司機產業工會籌備會，food panda熊貓外送員抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲foodpanda熊貓外送員日前抗議。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

美食外送平台foodpanda自去年起因祭出多項新制，疑涉嫌變更勞動條件備受爭議，勞資雙方於17日進行第二次協商。台北市美食外送司機工會籌備會代表陳永霖指出，「（資方）有誠意但是不足」，過針對預儲、錢包等等問題，已經達共識。

台北市美食外送司機工會籌備會日前要求「拒絕預儲，拒絕付錢買工作」、「儘速解決錢包錯帳、欠款問題」、「平台需符合台北市外送平台業者管理自治條例」、「確立熊貓公司為完全合法承攬制並落實承攬精神」、「工會代表與熊貓公司需每月召開會議溝通意見」。

針對五大訴求協商進度，籌備會代表陳永霖指出，有關要求御儲與錢包，仍有技術性東西再調整，基本上就沒問題，兩者互相關聯，解決御儲也解決錢包，這是今天最大共識，「公司讓我們感受可以動到這一塊」。

陳永霖說，薪資部分希望退回去108年計算方式，不過foodpanda法務稱公司不回應，另對於希望成立溝通窗口，公司也有提到，希望工會成立公文下來後，與工會成立窗口對接，目前還要兩週收到公文，再以工會作為窗口做一些細項制度。

陳永霖補充，「雙方有達成默契」，由於公司擔心目前市面上有很多工會、也有個人外送員，怕沒有成立窗口就談，會有其他外送員不同意，導致其他抗爭，因此希望工會成立後再談，比較有法律效力。

陳永霖表示，第三次協商是3月16日，屆時公文也已經下來，工會與薪資也是互相關聯，溝通窗口成立後，可以就薪資部分溝通，「還需要一段抗爭的時間」。

至於僱傭或承攬問題，陳永霖說，交給勞動局認定，因為foodpanda部份規則走承攬，部分屬於僱傭，這一方面界定由勞動局來做，勞資對於這塊沒有太多著墨。

陳永霖說，暫時還不會有抗議或其他活動，第一，必須要守法，工會公文還沒下來，可能有違法問題，公司也願意坐下來溝通，除非窗口成立後，協調過程非常不順利。對於今日協調會，陳永霖形容，過程還算平和，不過「有誠意但是不足」。

勞動局勞動基準科長陳昆鴻說，此次針對五大訴求進一步溝工，有一部分無法承諾達成共識，不過根據外送平台業者輔導要點，就外送平台建立申訴制度，希望重視相關訴求，能夠在第三次調解跟外送員協商。

另台北市首創全國制定之「臺北市外送平台業者管理自治條例」，該條例於109年1月6日已經臺北市議會三讀通過，正在報行政院核定。陳昆鴻表示，該自治條例即在因應此新型態之經濟模式，加強對外送員的權益保障而制定，無論外送平台業者與外送員之關係為承攬或僱傭，都將獲得該自治條例之保障。

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