控資方協商條件「關門自己改」！熊貓外送員被砍薪怒：跑愈多錢愈少

▲熊貓外送員發起遊行抗議行動。（圖／記者林敬旻攝）



記者蕭筠、黃凱翊／台北報導

美食外送平台foodpanda自去年起因祭出多項新制，疑涉嫌變更勞動條件備受爭議，其中，更以調整報酬結構「變相砍薪」以及「假承攬真僱傭制度」最令外送員不滿。今（12）日台北市美食外送司機產業工會籌備處再度發起抗議遊行行動，《ETtoday新聞雲》直擊現場，約有60位左右外送員到場響應，一名王姓外送員就指出，新制上路近1月，明顯感受到薪資大幅減少，至少少了近3成、約3萬左右，「愈跑錢愈多。」認為這是迫切需要得到公司回應的地方。

請繼續往下閱讀...

▲外送員不滿資方未針對勞方提出之訴求做改善。（圖／記者林敬旻攝）



台北市美食外送司機產業工會籌備處代表陳泓瑞表示，雖資方有針對勞方提出之5大訴求包括「拒絕預儲，拒絕付錢買工作」、「儘速解決錢包錯帳、欠款問題」、「外送平台需符合台北市外送平台自治條例」、「確立熊貓為完全承攬制，落實承攬精神」、以及「工會代表與熊貓公司每月需召開會議溝通意見」進行片面修改，「但是是關起來門自己修改，沒有討論，修改內容不盡理想，總之不是很可以。」

此次舉辦遊行抗議最大訴求，主要是希望公司立即開放勞資雙方溝通平台，以解決外送員積累的不少問題。至於5大訴求部分，陳泓瑞表示外送元員希望儘快獲得公司回應的有酬勞獎金，拒單被拉休以及承攬制，都希望可以儘快進行協商，否則不排除之後以其他方式進行抗爭，2月17日的二次協商會可能也不一定會出席。

▲台北市美食外送司機產業工會籌備處代表至熊貓總部提交訴求書。（圖／記者林敬旻攝）



外送員王耀霆表示，此次現身力挺外送員遊行抗議，主要是因遭變相砍薪影響大，自己就明顯感受到薪資大幅降低的情況，「至少少了3成左右，因為通常我們跑時間愈高薪資愈高，比如我原本一天跑16個小時，可能月入7、8萬至9萬之類的，現在可能月入4、5萬至6萬而已，等於愈跑錢少愈多。」十分無奈。另也希望公司和外送員能夠建立一個有正式溝通窗口，「公司現在每次都是一張表單出來，要回不回隨便他，就是要一直寄信還不一定有反應，可能要去公司營運部，一直拍桌子才會理你。」

而假承攬真僱傭制部分，王耀霆提到決大部分外送員都希望是承攬制，但公司對於這一塊卻反反覆覆，「如果說今天公司是承攬制，那要完全落實承攬制，而不是一下子這個地方說是承攬制，一下那個地方說是僱傭制，不可以這樣。」他指出目前熊貓內部依舊存在小隊長制度以及排班組別，認為這是屬僱傭制才會出現的制度，令人匪夷所思。

▲熊貓外送員開始遊行。（圖／記者林敬旻攝）



對此，foodpanda目前僅回應，「新制度上路後，我們積極觀察新制度執行狀況並蒐集外送夥伴的意見，持續優化報酬結構，2月份新增里程獎勵與特定時段加給等獎金制度，透過多元獎勵機制優化整體報酬。」而針對外送夥伴訴求，將會持續進行溝通，讓所有外送員想法皆有管道可表達。