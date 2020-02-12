影／勞資再戰！熊貓「變相砍薪、假承攬真僱傭」不回應　160名外送員上街抗爭

美食外送平台foodpanda去年11月祭出「現金付款欠款匯回新制」，因擬涉嫌變更勞動條件，讓5名熊貓外送員一狀告到台北市勞動局，後於今年1月中更因片面更改「薪資計算方式」，引發多項勞資爭議躍上新聞版面。

▲熊貓外送員再度走上街頭抗議。（圖／記者林敬旻攝）

今（12）日多達160名熊貓外送員再度走上街頭抗爭，計將以拉布條、喊口號以及遊行方式進行抗議，喊話公司出面做出正式回覆，2月起全台各區外送員也將發起不定時、不定區「外送員行車安全運動」，屆時恐怕會造成送餐延誤情況發生。

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▲foodpanda近來勞資爭議屢躍上新聞版面。



foodpanda去年11月推出的「現金付款欠款匯回新制」，導致外送員需自掏腰包代墊餐費才能免於被停權風險，後在今年1月中發出全新「調整報酬結構」公告，新制每單收入計算改為單件金額40至45元加上廣告費用10元、接單獎金5元及件數獎勵，基本一單薪資60元起跳，不過相較原本一單有70元收入，直接被砍掉10元，另累積接單要滿200件，才有500元獎金，讓大批外送員痛批此舉根本是變相減薪，引發罷工風波。

然今年1月16日foodpanda與5名外送員首次進行勞資調解，據外送員指出，資方目前僅針對預儲做出改善，於接單系統上調整為即時更新模式，外送員接到現金單後只要將款項匯入，就能即時更新，不會再有系統更新空窗期出現，而薪資結構部分以及「假承攬真僱傭」都沒有做出任何回應，於是決定在17日二次協商前再度發起抗爭行動。

台灣美食外送司機產業工會籌備會代表之一陳永霖表示，今（12）日上午10時約160名外送員將在敦化北路二段拉布條、喊口號抗議，11時30分左右所有人將一同騎車至熊貓營運部，才會就地解散，他表示：「希望17日前可以得到回覆。」且要求foodpanda負責人方俊強及營運總監余岳勳得親自參與協商會，不然即日起全台外送員將會不定時、不定期舉辦同樣模式抗爭，恐會造成送餐延誤情況發生。

對此，foodpanda目前僅回應，「新制度上路後，我們積極觀察新制度執行狀況並蒐集外送夥伴的意見，持續優化報酬結構，2月份新增里程獎勵與特定時段加給等獎金制度，透過多元獎勵機制優化整體報酬。」而針對外送夥伴訴求，將會持續進行溝通，讓所有外送員想法皆有管道可表達。