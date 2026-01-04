快訊／馬杜洛遭美軍突襲拘捕　川普：第二波攻擊可能不必了

▲川普記者會上表示，美國原本準備對委內瑞拉發動第二波軍事行動，但現在可能用不到。（圖／翻攝自Facebook／The White House，下同）



記者董美琪／綜合報導

美國總統川普目前在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行記者會，他表示，美方原本已為對委內瑞拉展開「第二波」軍事行動做好準備，但在美軍成功突襲並拘捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子後，相關行動「現在可能已無必要」。

川普談及這次軍事行動時指出，若局勢需要，美國隨時具備再度出手的能力。他坦言，原先評估第二階段軍事行動屬於必要選項，但隨著首波任務順利完成，情勢已有所改變。

川普形容，若將此次行動視為第一波攻勢，其成果「相當成功」，因此未必需要立即推進後續更大規模的軍事部署。不過，他也強調，美方對第二波行動的相關準備並未撤除，必要時仍可迅速展開。

川普指出，這次於周六凌晨執行的任務屬於高度精準的突襲行動，美國精銳部隊在深夜進入目標地點，將馬杜洛與其妻子自住所內帶離，全程迅速完成。

川普並補充說，原本針對委內瑞拉後續軍事作為，政府內部已進入規劃階段，但在目前情勢發展下，這些計畫「可能不必付諸執行」。