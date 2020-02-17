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台灣首例新冠肺炎死亡…民眾緊張炸！一張圖曝「病程＆死亡率」：有症狀<1%

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▲▼藥局開賣75%酒精、酒精棉片，藥局排隊人潮，武漢肺炎 。（圖／記者蔡玟君攝）

▲新型肺炎讓口罩、酒精都大缺貨。（圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，指揮中心16日還公布3個壞消息，包括疫情新增2例到達20例、出現疑似社區感染的案例，還有台灣首例死亡案例。民眾緊張度再次上升，也關心起新冠肺炎的感染死亡率。台灣胸腔重症醫師蘇一峰就在臉書貼文，用一張圖說明武漢肺炎感染之後的病程與相關死亡率是多少。

蘇一峰在粉絲專頁貼文，談及「#武漢肺炎的死亡率」，說16日晚上疫情指揮中心一次公布3個壞消息，包括「1. 疫情又新增2例，到達20例」、「2. 出現疑似社區感染案例，本案例無特別的接觸史」、「3. 台灣首例的死亡案例！本身是61歲男性白牌計程車司機，有B型肝炎與糖尿病史」。說民眾因此對疫情的緊張情緒再度上升，也關心起新型肺炎的感染死亡機率。

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▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明新冠肺炎疫情。（圖／記者李毓康攝）

蘇一峰表示，因為死亡率這個問題一直沒有清楚的答案，他就用目前文獻得到的資訊，整理出一張圖，要告訴民眾「武漢肺炎感染之後的病程(natural course)與相關死亡率是多少」：

首先是無症狀（潛伏期），這個時期的死亡率極低，主要需要自主隔離，防止傳播、感染給其他人。

再來是有症狀（輕微感染），通常這個時期的的患者數目最多，但大多只是輕微的肺炎，死亡率<1%。目前的政策是住院隔離治療，但是因為恢復時間長，也容易造成醫療的負擔。

再來是明顯肺炎（嚴重感染），此時的患者會出現喘的情形，X光也已經出現較明顯的變化，需要積極的治療與藥物處理和氧氣支持，此時有一定的死亡風險，約是1-10%

最後才是重症患者，此時肺炎患者會出現急性呼吸窘迫症，可能還會併發敗血症與敗血休克，甚至多重器官衰竭，需要插管等維生設備，死亡率提高到20-50%

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