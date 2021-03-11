到帛琉確診新冠能返台？新光醫院：無症狀、輕症可在當地治療

▲帛琉當地機場已在進行旅遊泡泡動線演練。（圖／新光醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣、帛琉旅遊泡泡還在商議中，雙方都相當樂觀成行，但外界也疑惑如果在當地真的確診新冠肺炎，是否會安排回台治療？對此，新光醫院副院長洪子仁表示，如果是無症狀或輕症，可在當地負壓隔離病房治療5~6天，直到陰性為止，如果是重症患者，就需要搭乘醫療包機返台治療。

新光醫院長期支援帛琉醫療，包括新冠肺炎檢驗技術，也是由新光醫院派人過去協助設置。洪子仁說，旅客到帛琉後，驗出新冠肺炎確診，會由當地醫護人員和新光醫院派去的醫護人員做判定。

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洪子仁表示，如果是無症狀或輕症，可在當地負壓隔離病房治療5~6天，直到陰性為止，如果是重症患者，就需要搭乘醫療包機返台治療。

而關於包機費用，洪子仁坦言，目前旅遊規劃裡，意外險不含疾病，如果是新冠肺炎重症包機，返台部分費用可能要由產險公司去計算，基本上一趟包機是在台幣300萬左右，是高昂的費用，所以這也是開放兩國旅遊過程中，保險公司等相關產業必須去思考的問題。

另外，關於台帛旅遊泡泡何時成行，陳時中日前表示，目前檢驗模式還沒談攏，帛琉當地希望做抗原快篩，但抗原快篩的偽陽性比例高，希望帛琉當地可信任台灣的PCR檢驗報告，因此雙方還需要進一步溝通。