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消防員出勤遇死劫　韓國瑜提新解「5G智慧號誌、調高警笛」

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▲▼ 道安會報 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜主持道安會報。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄市消防局鳳翔分隊13日晚間出勤時遭一輛曳引車攔腰撞上造成消防員1死4傷，曳引車駕駛事後供稱沒聽到警笛聲，巧合的是，發生車禍的鳳頂、過埤路段剛好在2月1日啟用科技執法，但仍難阻這起車禍發生，韓國瑜主持「道安會報」後表示，目前正多方尋找廠商研發智慧型號誌，並調高警笛聲音頻讓所有駕駛聽得見。

據了解，鳳翔分隊5名消方員當晚駕駛水箱車當出勤時，在88快速道路橋下的鳳頂、過埤路口被一輛疾駛上匝道的曳引車攔腰撞上後，當場造成小隊長馮永昌、隊員郭峻嘉被拋出車外，其餘3人受困車內，經搶救後，仍造成1死4傷的悲劇，這起事件也讓外界都在議論，如何有更安全的值勤環境。

▲▼ 道安會報 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜迫切希望智慧型號誌能出現，降低相同的憾事發生。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜表示，5G時代將要來臨，這些得標廠商急欲尋求一些城市實驗「智慧型號誌」，高雄市政府願意成為全國之先，讓5G應用與智慧型交通號誌做結合，另外韓也強調，目前科技進步，車輛的隔音越做越好，造成駕駛人聽不見警車、消防車、救護車的警笛聲，目前也要實驗，如何調高警笛音頻，讓現代化的汽車更可以清楚聽到。

▲▼ 鳳翔失菁英 。（圖／記者洪正達攝）

▲鳳翔分隊水箱車被曳引車攔腰撞上，車頭幾乎全毀。（圖／記者洪正達攝）

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